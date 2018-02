Tarquini lobbizott Micheliszért a Hyundainál

Norbi elmondta: korábban is beszélgettek már a lehetőségről, de az olasz erőltetni nem akarta. Eddig.

Régi csapattársak egyesítik ismét az erejüket az újonnan alakult túraautós bajnokság, a WTCR egyik legerősebbnek tartott alakulatánál.

A BRC Racing által a 2018-as szezonra nevezett két Hyundai volánjánál Michelisz Norbert és Gabriele Tarquini foglal majd helyet, akik 2015-ben egyaránt Hondával küzdöttek vállvetve, ennél is régebbre visszavezethető jó viszonyuk pedig kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a két pilóta útjai idén újra keresztezzék egymást – írja a Formula.hu.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az exkluzív interjúból kiderül, hogy Gabriele Tarquininek rendkívül fontos szerepe volt abban, hogy Michelisz a Hyundaihoz kerüljön a WTCR első szezonjára, ugyanis erősen kampányolt a magyar pilótáért – ráadásul Norbi tudta nélkül.

Tarquini telefonon nyilatkozott a site munkatársának, ő is és Michelisz is érdekes részleteket árultak el arról, hogyan is zajlott a magyar versenyző márkaváltása.

Michelisz elárulta, akkor kezdtek körülötte felperegni az események az előző szezon végén, amikor egy az Autosportnak adott interjúban elmondta, hogy nem rendelkezik szerződéssel a Hondával 2018-ra. A cikk persze azonnal elkezdett terjedni a neten, így több márka is elkezdett puhatolózni nála, hogy érdekelné-e esetleg az ajánlatuk.

Mint mondta, a megérzésére hagyatkozott, és ezért hozta meg a döntést.

„Persze beszélgettünk a Hyundairól, amikor tavaly októberben [Tarquini] egy hétvége erejéig csatlakozott a Hondához a Túraautó-világbajnokságban, de győzködni nem próbált”

– mondta kérdésünkre Michelisz.

„A Hyundai akkor már túl volt a TCR-bemutatkozásán a kínai versenyhétvégén, ahol nagyon jónak tűnt az autó, és próbáltam is információkat kiszedni belőle azt illetően, hogy mennyire erős ez a jármű. Meggyőző volt számomra, amiket mondott, akkor viszont még semmiféle tudatosság nem állt emögött, én sem azért kérdezősködtem, mert a Hyundainál szerettem volna versenyezni, csupán egyszerű érdeklődés szintjén zajlott a dolog.”

Tarquini, aki 55 esztendősen egész biztosan a WTCR-ben is a mezőny rangidőse lesz, örömmel fogadta Michelisz érkezését.

„Szerintem remek lépés volt ez tőle a számos Hondánál eltöltött év után. Örülök, hogy vele oszthatom meg az autót és együtt versenyezhetünk, hiszem már közel tíz éve ismerem, és a Hondánál is csapattársak voltunk. Persze majd meglátjuk, hogyan alakul, de most úgy gondolom, hogy nagyon jó vásárt csinált”

– nyilatkozta a Formula.hu-nak az olasz, kérdésükre pedig nem is rejtette véka alá, hogy az ő hathatós közbenjárására kezdte Micheliszt hajszolni a csapat.

„Igen. Olyan helyzetben voltam a Hyundainál, hogy a másik versenyző kilétét illetően is kifejthettem a véleményem. A csapat összeállított egy listát, de elárulhatom, én javasoltam nekik, hogy Norbit próbálják megszerezni, hiszen nemcsak egy gyors pilóta, de már régről is jól ismerjük egymást, a csapattársak viszonya pedig mindig nagyon fontos. Ezért erőltettem, hogy őt ültessék mellém.”

Micheliszt nem avatta be az akcióba, de érthető módon a magyar pilóta utólag is hálás.

„Én mondjuk erről nem is tudtam, de ha a háttérben segített, akkor azt nagyon köszönöm neki. Mindenesetre végig kapcsolatban álltunk egymással, és alapvetően nagyon jó a viszonyunk”

– tette hozzá.

Borítókép: MTI / Marjai János

fotó: Alexandre Guillaumot / DPPI.