Tokmac gólja lehet a hét legszebb találata (videó)

Az 59. percben a zöld-fehérek támadójának Oleksandr Zubkov passzolta be a labdát a tizenhatoson belülre, a norvég játékos a kapunak háttal állva átvette, majd fordulásból nagy erővel a jobb sarokba lőtt, a labda a kapufáról vágódott a hálóba. Tokmac Nguen pontos lövésével 2-1-re szépített a végül 2-2-es döntetlennel zárult Dinamo Kijev elleni találkozón.

That was Tokmac Nguen’s first ever Champions League goal.

A fantastic finish. Superb stuff.

