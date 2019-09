Vereséget szenvedett a magyar válogatott Montenegrótól

Marco Rossi együttese 2-1-re kikapott a Podgoricában rendezett barátságos mérkőzésen.

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Montenegró vendégeként a csütörtöki barátságos mérkőzésen Podgoricában.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata már a második percben vezetést szerzett Holender Filip találatával, a hazaiak viszont előbb a 32. percben Nebojsa Kosovic révén egyenlítettek, majd a győztes találatukat Stefan Mugosa szerezte 11-esből a 75. percben.

Nagyszerűen kezdett a magyar válogatott, ugyanis első támadásából gólt szerzett Holender révén, aki először volt eredményes a nemzeti együttesben. Nem sokkal később pedig Holman keresztlécre lőtt egy szabadrúgást.

Az álmosan kezdő hazai csapat aztán felébredt és a tizedik perctől átvette a játék irányítását,

s bár kétszer Dibusz bravúrosan védett, a harmadik ziccert – egy gyönyörű támadás végén – már ő sem háríthatta, mert a korábban Újpesten is futballozó Kosovic kilőtte a bal sarkot. Az egyenlítést követően valamelyest megint aktívabbá vált Marco Rossi szövetségi kapitány csapata, így mindkét fél előtt adódott kisebb-nagyobb lehetőség, de az eredmény nem változott a szünetig.

A második félidőt is a magyarok kezdték jobban, ám Sigér és Kovács próbálkozását is védte Petkovic. A kezdeti vendégrohamok után nagyon visszaesett a meccs színvonala, de ehhez nagyban hozzájárult a sok csere is, ami miatt nem alakult ki folyamatos játék, egyedül Dzsudzsák szabadrúgása volt veszélyes ebben a periódusban. Az utolsó negyedórához közeledve Montenegró váratlanul 11-eshez és ezáltal vezetéshez is jutott. A hajrában igazi helyzetei a hazaiaknak voltak, akik többször átrohantak a kinyíló magyarokon, azonban Dibusz bravúrjainak köszönhetően nem született újabb gól.

A magyarok három újoncot avattak a kezdő Gazdag Dániel, illetve a csereként beállt Ferenczi János és Sigér Dávid révén, utóbbi lett az ezredik játékos, aki pályára lépett a nemzeti együttesben.

A magyar válogatott továbbra is nyeretlen Montenegró ellen: egy döntetlen mellett másodszor kapott ki.

A hazaiak kispadján győzelemmel debütált Faruk Hadzibegic szakvezető.

A magyar csapat hétfőn Szlovákiát fogadja sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen a Groupama Arénában.

Forrás: MTI