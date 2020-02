Világbajnokjelölt sakkozik a legfiatalabb magyar nagymesterrel

Idén a 150 éve született nagymester emlékére a Nemzetközi Maróczy Emlékverseny nevet viseli a IV. Magyar Sakkhagyományokért Kupa, amelynek keretében Alexei Shirov is asztalhoz ül.

A Magyar Sakkozásért Alapítvány és a TFSE rendezésében – a Magyar Sakk Szövetség támogatásával – szombattól keddig sorra kerülő eseményen

a világbajnokjelölt a legfiatalabb magyar nagymesterrel, a 17 éves Kozák Ádámmal játszik.

A verseny zárásaként az éles stílusa miatt „Mr Fire on the board”-nak is nevezett sakkozó 20 táblás szimultánt ad kedden a Testnevelési Egyetemen – közölte Kállai Gábor nagymester.

A szovjet, lett, majd spanyol színekben szereplő Shirov legjobbjaként negyedik volt a világranglistán, 1998-ban Vlagyimir Kramnyik legyőzésével Garri Kaszparov kihívója lett, de Kaszparov végül Kramnyikot választotta ellenfélnek. Shirov 2000-ben vb-döntőt játszott Viswanathan Ananddal, és vereséget szenvedett.

A kiemelt mérkőzés mellett négy tehetséges magyar ifi sakkozó KO-meccsel majd, és várhatóan mintegy 80-100 fős ingyenes U16-os rapidversenyre is sor kerül, amelynek összdíjazása 300 ezer forint lesz. A rendezvény fővédnöke Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Maróczy Géza (1870-1951) előtt tisztelegve kedden 13.00 órakor megkoszorúzzák a nagymester emléktábláját a II. János Pál pápa tér 16-os számú ház falán, illetve másnap 13.00 órakor szintén koszorúzásra kerül sor a Fiumei úton a Nemzeti Sírkertben.

Forrás: MTI