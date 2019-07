Tíz érmet, közte három aranyat gyűjtöttek a szolnoki evezősök

A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola evezősei számos érem mellett három bajnoki címet is szereztek a hétvégi utánpótlás evezős országos bajnokságon.

Az utóbbi évek legsikeresebb ilyen eseményén van túl a klub szakosztálya, amelynek tagjai a Velencei-tavon rendezett viadalról tíz éremmel, három arannyal, két ezüsttel és öt bronzzal térhettek haza.

Mindez igen nagy teljesítmény, hiszen az egyesületnek 2016-ban volt utoljára országos bajnoka, márpedig most három egység is annak vallhatja magát. Ferencz Panna és Pogány Ingrid a serdülők között kormányos nélküli kettesben, majd kormányos négyesben is első helyen végzett, utóbbi hajónak Juhász Sára, Lajkovics Rebeka – akik kettesben harmadikként zártak – és kormányosként Hanga Zsófi is tagja volt.

Ez az öt fő Volter Rékával, Török Veronikával, Kiss Emőke Csernével és Lengyel Laurával kiegészülve ezüstérmet szerzett kormányos nyolcasban.

Kovács Eszter egypárban bajnok lett, míg Kiss Csende Ajnával kétpárban második helyen csapott célba. Ők ketten kormányos négyesben is rajthoz álltak, ahol Pádár Lucával, Hanga Zsófival és a kormányossal, Baki Kittivel bronzérmet gyűjtöttek be.

A másik nemben Drávucz Dániel harmadik lett egy- és kétpárban is a tanulók második korosztályában, utóbbi számban Tóth Dániel Bendegúz társaként, míg Hanga Sebestyén az első korcsoportban állt fel a dobogó harmadik fokára egypárban.

Baki Anna ifjúsági könnyűsúlyú egypárban negyedikként végzett, Pomázi Bálint és Erdélyi Gyula pedig ifjúsági kettesben csúszott le nem sokkal a dobogóról, és lettek szintén negyedikek.

A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola dobogós versenyzői

Aranyérmesek:

NS2– (női serdülő, kormányos nélküli kettes): Ferencz Panna, Pogány Ingrid.

NS4+ (női serdülő, kormányos négyes): Ferencz Panna, Pogány Ingrid, Juhász Sára, Lajkovics Rebeka, kormányos: Hanga Zsófi.

NT T4 1x (női tanuló 4. korcsoport, egypár): Kovács Eszter.

Ezüstérmesek:

NS8+ (női serdülő, kormányos nyolcas): Ferencz Panna, Pogány Ingrid, Juhász Sára, Lajkovics Rebeka, Volter Réka, Török Veronika, Kiss Emőke Cserne, Lengyel Laura, kormányos: Hanga Zsófi.

NT T4 2x (női tanuló 4. korcsoport, kétpár): Kovács Eszter, Kiss Csende Ajna.

Bronzérmesek:

FT T2 2x (férfi tanuló 2. korcsoport, kétpár): Drávucz Dániel, Tóth Dániel Bendegúz.

NS2– (női serdülő, kormányos nélküli kettes): Juhász Sára, Lajkovics Rebeka.

NT T4 4+ (női tanuló 4. korcsoport, kormányos négyes): Kovács Eszter, Kiss Csende Ajna, Pádár Luca, Hanga Zsófi, kormányos: Baki Kitti.

FT T2 1x (férfi tanuló 2. korcsoport, egypár): Drávucz Dániel.

FT T1 1x (férfi tanuló 1. korcsoport, egypár): Hanga Sebestyén.