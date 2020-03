Nyárra teljesen elkészül a szolnoki sportközpont

Célegyenesbe ért a szolnoki Véső úti sporttelep újjáépítése, amely hamarosan teljesen elkészül.

A legutóbbi információk szerint a létesítményt legkésőbb az idén nyáron birtokba vehetik a sportolni vágyók – addigra remélhetőleg túl leszünk a koronavírus-járványon is. A Szolnoki MÁV SE atlétái is nagyon várják, hogy a már kész rekortánpályán róhassák a köröket, hiszen ilyen körülmények között a versenyzők felkészülése is sokkal gördülékenyebben zajlik majd, még több sikert magával hozva.