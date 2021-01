A 2020-as év versenyzője lett a negyedikes szolnoki Gáspár Benett

Koronavírus ellenére jó évet zárt tavaly Gáspár Benett. A még mindössze 10 éves szolnoki fiúcska máris komoly versenyző, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség az év gokartversenyzőjének választotta 2020-ban. Hat versenyből négyet megnyert, kettőben második helyen ért célba a magyar bajnokságban, ezzel magyar bajnok lett és kijutott a világkupa döntőre, Portugáliába.

Közben edzésképpen, mikor nem volt magyar bajnoki futam, az osztrák és a szlovák bajnokságokban minden versenyt megnyert, ahol elindult. A szlovákoknál úgy is a dobogón végzett, hogy csak a versenyek felén tudott elindulni. A közép-európai CEZ Karting sorozatban hatodik lett, de ebbe már erősen beleszólt a koronavírus is, mert óvatosságból nem vettek részt minden versenyen. Meggyőződésük, hogy a három kényszerűen kihagyott futam miatt nem sikerült ezt a trófeát is begyűjteni.

Az álmuk, hogy olyan versenyeken induljanak, ahol Beni nem tud első lenni, hogy ezzel is fejődjön. Az édesapával Gáspár Istvánnal beszélgettünk, aki éppen 20 éve volt az év autóversenyzője, azóta ilyen elismerés nem került Szolnokra. Illetve most, a fiával.

– Igazán szép eredményekkel büszkélkedhet a Gáspár család! Mi a háttere a sikernek?

– Beni a 2020-as huszonhárom versenyből, amin indult húszat nyert meg. De egyszer úgy lett második, hogy a rajt előtt kilökték és utolsó helyről jött föl. 10 éves a fiam, a szolnoki Széchenyi körúti piros iskola negyedik osztályos, kitűnő tanulója, nem magántanulóként. Ez azért fontos, mert a sportsikerek közben szeretném, hogy igazi gyerekkora legyen. A mi sikerünk része, hogy a tanárai is rendkívüliek, mivel ez sportiskola és nagyon pozitívan állnak hozzá az elfoglaltságához. Beni igazolt versenyző, licenccel rendelkezik. A Top Motorsport csapat tagja, itt az ország minden részéről vannak versenyzők.

– Külföldi versenyek várnak Benire, hogy vállalható ez most? Egyáltalán, hogy sikerült sikeres évet zárni a koronavírus közepette?

– Januárban Portimaoban, Portugáliában a világkupa szuperdöntője ugyanolyan szintű verseny lesz, mint amiben, az összehasonlítás kedvéért mondjuk például Michelisz Norbert versenyzik, a maga szakágában. A jelenlegi tervek szerint februárban kétszer Spanyolország, márciusban Olaszország jön. Lakóautóval járjuk Európát, menet közben tanulunk együtt. Formula 1-es szintű beléptetőkapu van a versenyeken, fertőtlenítéssel, hőmérsékletméréssel, retinaszkenneléssel, maszkban, nagyon komoly elővigyázatossági intézkedésekkel és 96 óránként Covid-tesztet végeznek. Azt kell mondjam, egy versenyen Benivel nagyobb biztonságban vagyunk a koronavírustól, mintha elmegyünk mondjuk valamelyik bevásárlóközpontba. Nem is kaptuk el. Óvatosak voltunk, utólag már látom, hogy talán túl óvatosak is, de én nagyon tiszteletben tartom a védekezéssel kapcsolatos dolgokat. Úgy gondolom, a kisfiam még sokáig lesz élsportoló, ezért igyekeztem betartani minden szabályt.

– Hogy készülnek föl a versenyekre?

– Beni 12 évesekkel versenyzett eddig, itt volt kiemelkedő. Most fentebb lépünk, aminek a fő oka, hogy minél többször gyorsabbakkal, erősebbekkel sportoljon, akkor tud fejlődni. Ezért a géposztályában most akár 14 évesekkel is találkozhat majd. Megalapozott bizakodással nézünk ennek elébe. Nagyon komoly fizikai megterhelést jelent egy-egy verseny. 3 g-s túlterhelés alatt versenyeznek, miközben egy Formula 1-es versenyautóban nem jelentkezik 4-4 és fél g-nél több általában. Alapvetően a legjobb edzés mindig az, amit az ember csinál, tehát gokartozni kell sokat.

– Magam edzem őt, speciális tornát végzünk, állóképességgel szoktunk foglalkozni. Beni vékony srác, de nagyon szívós, fizikailag nagyon jól bírja, korosztályában egész kimagasló. A fáradságban a mentális fáradtság a veszélyes. Azért kell fizikailag erősnek lenni, hogy mentálisan minél később fáradj el. Beni ettől eredményes igazából, hogy képes koncentrálni a műszakiak, a mérnök kéréseire még a nap végén is. A sportorvosi ellenőrzéseken kívül, a sportkórházban teljes elemzésen vettünk részt, ahol javaslatokat kaptunk a képességei fejlesztésére. Az ellenfeleinél ez még gyakoribb, de én szeretném, hogy legyen még kicsit gyerek, elvégre ő egy kisfiú még.

– Éppen mivel még kisfiú, nem félti az autóversenyzés veszélyeitől?

– Megkaptam már, hogy tehetem ki ilyen veszélyeknek a gyereket. Van erről egy történetem. Még mikor elkezdtünk versenyezni, beszélgettem egy ismerős apukával. A gyerekeink közben együtt rollereztek, egyszer csak jön a fiam vissza és csupa vér volt… elesett a rollerrel. Próbálgatták a határaikat. Megkérdezték Benit most, a balesetekor, hogy nem ijedt-e meg. Mondta, hogy de, persze, hogy megijedt, ha a rollerrel elesik, akkor is megijed. Kérdezték tőle azt is, hogy nem fél-e? Mondta, hogyha félne, akkor abbahagyná. Nagyon felnőttesen gondolkodnak ezek a gyerekek és nem csak Beni, hanem akik komolyan versenyeznek. Profi kockázatkezelők.

– Évi 15-20 versenyt mennek a gyerekek, többet, mint sok felnőtt versenyző. Egy verseny pedig minimum három futamból áll. Ki lehet számolni, rengeteg versenyszituáció. Én az a típusú apuka vagyok, aki nagyon féltem a gyereket. Biciklizés közben vagy bárhol, de amikor a pályán van, akkor nem. Lehet, azért mert ebből a sportból jövök. Nem tudhatjuk, hogy az eddigi sikerei ellenére nagy versenyző lesz-e, de az biztos, hogy a személyiségét nagyon erősen fejleszti a sport. Koncentrációra, csapatmunkára, kommunikációra tanítja. Hiányolom, hogy régen mindenki vagy sportolt, vagy zenélt, ma meg már mindenki számítógépezik.