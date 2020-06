A bajnok újszászi csapatra emlékeztek

Rohan az idő, immár negyedszázada annak, hogy megnyerte a megyei I. osztályú bajnokság küzdelmeit az újszászi futballcsapat, és feljutott az NB III-ba. A záró fordulóban a szolnoki Vegyi-pályán több száz újszászi drukker ünnepelte kedvenceit, miután győzelmükkel bebiztosították bajnoki címüket.

A régi szép időkről Mérész József edzővel és Rézsó Péterrel a csapat kapusával beszélgettünk.

– A 1994–95-ös bajnokság hajrájában vezettük a bajnokságot, utolsó előtti fordulóban azonban hazai pályán kikaptunk a kiesés elől menekülő Besenyszögtől – emlékszik vissza a negyedszázaddal ezelőtt történtekre Mérész József.

– A szezonzáró Vegyi elleni, idegenbeli meccsen nem ülhettem a kispadon, mert eltiltásomat töltöttem, Kovács Gyuri helyettesített. Nagy meccset játszottunk a szolnoki csapattal, sikerült azonban kiharcolnunk a győzelmet, ami egyben a bajnoki címet és a feljutást is jelentette számunkra. Máig is felejthetetlen az ünneplés, valóságos fieszta tört ki, a Vegyi pályán, majd azt követően Újszászon is.

A szakember szerint négy év szisztematikus munkája érett be a 1995. június 11-én, amikor javukra dőlt el a bajnoki cím sorsa.

– Az előző években is ott voltunk a spiccen, de valahogy mindig lemaradtunk a bajnoki címről – folytatta a mester.

– Volt, hogy heti négy edzést tartunk, és a tréningeken alig hiányzott valaki a keretünkből, a sok munka meghozta jutalmát, megnyertük a bajnokságot. A kiváló csapategységet segítette, hogy csaknem mindenki újszászi volt. A fiúk tudták a dolgukat, napközben a munkahelyükön dolgoztak, este edzettek, vasárnap fociztak a meccseken. Volt egy kis zsebpénz havonta, de ez elenyésző volt. A bajnoki címért egy hetes balatoni üdülést kapott a csapat, ennyi volt a jutalom, és az, hogy után évekig az NB III-ban szerepeltünk, még bronzérmesek is voltunk. Ezek voltak az újszászi foci legszebb évei.

A következő években a tehetősebb klubok felfigyeltek az újszászi focistákra, közülük többen is a magasabb osztályban folytatták pályafutásukat. A kapus, Rézsó Péter a Szolnoki MÁV FC soraiban az NB I-ben is védett.

– Újszászi vagyok ezer szállal kötődöm a városhoz és csapathoz – mondta a hálóőr.

– Egységben volt az erőnk, mindig együtt voltunk, igazi nagybetűs csapatot alkottunk. Jó volt a hangulat, a közönség is szeretett bennünket, abban az időben volt, hogy 1200 szurkoló előtt játszottunk. A napokban jó hangulatú összejövetelen, hol másutt, mint az újszászi futballpályán emlékeztünk a régi szép időkre.

Vegyiművek –Újszász 0–2 (0–1) Vegyiművek-pálya, 800 n., vezette: Varga S. Vegyiművek: Szabó S. – Busi, Tákos, Kiss (Bozsó), Rimóczi, Vadkerti, Bontovics (Zsigmond), Kun, Szabó M., Felföldi, Csomós (Rimóczi Cs.). Edző: Hajdú Gábor Újszász: Rézsó P.– Kónyár, Varga F., F. Tóth I., Pető, Rézsó T., Viola, Nagy I. (Vígh), Mérész Z., Szilvási, Konka (Katona). Edző: Mérész József Gólszerzők: Viola (42. p.), Szilvási (91. p.)