A Berény belekapaszkodik az utolsó szalmaszálba

Vasárnap eldől a bajnoki cím sorsa az NB III. Keleti csoportjában, az egy ponttal a tabellát vezető Szolnoki MÁV FC otthon, míg a hátrányban lévő Jászberényi FC idegenben próbálja meg begyűjteni a három pontot és az aranyérmet.

Vasárnap, 17.30

Szolnoki MÁV–Sajóbábony

Sényő–Jászberény

A szolnoki kék-fehérek a Sajóbábonyt fogadják, azt a csapatot, amelytől az MLSZ a múlt héten négy pontot levont utánpótlásgárdái létszámhiányos kiállása miatt, így már akkor eldőlt, hogy a Borsod megyei egylet búcsúzik a harmadosztálytól. A sárga-kékek ennek ellenére a DEAC ellen sem adták fel, akkor sem, amikor 4–1-es hátrányban játszottak, és végül egy nagy hajrával 5–5-ös döntetlenre mentették a mérkőzést. Ha másért nem, a becsületéért biztos hajt majd a csapat, így a Szolnok sem becsülheti le őket, de Csábi József szavaiból érződik, hogy nem is teszik.

– A szezon elején nem sokan hitték, hogy így fogunk állni a bajnokság végén, mi is elfogadtuk volna akkor – mesélt arról az időszakról a vezetőedző, amikor még szakmai igazgató volt a klubnál. – Persze nem jó az utolsó fordulóra hagyni a döntést, de meg kell birkóznunk vele.

– A Sajóbábony jobb csapat annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat, ezért nem is nézzük le ellenfelünket. Szükségünk lesz a közönség támogatására is, remélem, minél többen kijönnek majd, mert lehet, épp ez a lökés kell ahhoz, hogy be tudjunk rúgni egy gólt.

A klub ingyenes belépést biztosít, így minden adott ahhoz, hogy minél több néző legyen kint a mérkőzésen, ami szolnoki remények szerint bajnokavató is lesz egyben, ehhez pedig nem kell más, mint a három pont megszerzése.

Ennek legkevésbé talán nem is a Sajóbábony örülne, hanem a Jászberény, amelynek a bajnoki arany megszerzéséhez mindenképpen szüksége van arra, hogy a MÁV FC pontokat veszítsen.

Persze a másik szempontnak is teljesülnie kell, vagyis hogy a JFC nyerjen – vagy legalább több pontot szerezzen, mint a Szolnok – a Sényő otthonában. A szabolcsi gárda az ötödik helyen áll, és szereti megtréfálni a nagyokat, a Szolnokot és az ESMTK-t is 1–0-ra megverték otthon.

Huszák Géza, a JFC vezetőedzője is tudja, hogy nem lesz könnyű dolguk.

– A Sényő masszív gárda, bárkire veszélyes tud lenni, főleg hazai pályán. Megpróbálunk belekapaszkodni az utolsó szalmaszálba, végül is a remény hal meg utoljára. Remélem, a csapat mozgósítani tudja utolsó energiatartalékait, és győzelemmel távozunk majd.

A Jászberény sorsa nem a saját kezében van, így mást nem tehetnek, mint hogy a maguk három pontját begyűjtik, és szurkolnak a Sajóbábonynak, hogy még búcsúzóul fricskázzák meg az éllovast. Hogy Szolnokon vagy Sényőn lesz vasárnap ünneplés, még nem tudni, de mindenképp nagy dolog, hogy két megyei csapatunkért tudunk a bajnoki cím kapcsán izgulni.

További párosítások

Vasárnap: ESMTK–Cigánd, Gyöngyös–Nyírbátor, Füzesgyarmat–Tiszaújváros, Eger–Putnok, DEAC–SBTC, DVTK II.–Tállya, 17.30