A Berény három szettben kikapott a bronzcsatában

A Jászberény három szettben kikapott az Újpesttől a női röplabda Magyar Kupa bronzmérkőzésén, így be kellett érnie a negyedik hellyel.

Nagyon várta a berényi csapat és a stáb a Nyíregyházán rendezett kupamérkőzést, és bíztak is a jó eredményben, hogy a bajnokságban előttük álló UTE-t meg lehet fogni.

– Tudni kell Kántor Sándorról, hogy nagyon taktikus, nem mindig ugyanabban a szerkezetben küldi a pályára a játékosait. Ha mi a saját játékunkra tudunk összpontosítani, és megvan a kellő alázat és elszántság, akkor képesek vagyunk egy jó eredmény elérésére – így nyilatkozott a találkozó előtt Makai Péter vezetőedző, aki helyesen gondolkodott, hiszen az ellenfelet trenírozó edzőkollégája valóban taktikusan játszatta csapatát.

Az Újpest jobban is kezdte a mérkőzést, csapatuk rögtön az elején el tudott húzni, a hosszú labdamenetekből pedig rendre jobban jött ki. A szett elején még tartotta a Berény a három-négy pontos különbséget, olykor egy-egy ejtéssel meg is tudta lepni ellenfelét, ám egy idő után már számítottak erre a túloldalon. A játszma közepétől sokáig szinte csak a fővárosiak nyertek pontot, a végén kicsit tudtak zárkózni a mieink, ám ez csak a kozmetikázáshoz volt elég (15:25).

A második játékrészben is az UTE szerzett előnyt, de 7:6-ra felzárkózott a jászsági csapat. Ezután viszont nem lehetett bírni Lacombe Zsófiával és keresztleütéseivel (11:7). Makai Péter időt is kért, aminek meg is lett az eredménye, ugyanis együttesének játéka feljavult, Tóth Eszter elkapta a fonalat, ültek a leütései (13:13). Ekkor az újpesti tréner, Kántor Sándor kérte ki a maga idejét, és csapata annyira összeszedte magát, hogy elhúztak 18:14-re. Makai Péter hiába hívta fel a figyelmet Lacombe-ra az újabb időkérés során, a berényi lányok nem tudták tartani a játékost, ráadásul nyitásaik továbbra is túl puhák voltak, így az Újpest simán behúzta a szettet (16:25).

A harmadik játszmában aztán fordult a kocka, elkezdett fegyelmezetten játszani a Jászberény (5:1). Ezt követően folyamatosan három-négy ponton tartották ellenfelüket, amihez nagyban hozzájárult, hogy Jessica Ventura remekelt a hálónál. Hozzá kell tenni azt is, hogy az UTE játéka közben visszaesett, ebben a szettben korántsem voltak olyan élesek. Majd ismét jöttek a jó berényi ejtések, Shafagat Alishanova, Jekatyerina Szilcsenkova és Ventura is pontot tudott így szerezni, össze is jött a nagy előny (20:14). Úgy tűnt, meglehet a mieink számára ez a játszma, ám ezután sorban jöttek a jászberényi hibák.

Az Újpest zsinórban öt pontot szerzett úgy, hogy a berényi rontásokból élt: három leütés a sáncban landolt, kettő pedig túl hosszú volt (20:19). Ezt követően maradt nálunk az előny, de ezt most a fővárosi­ak hibáinak köszönhettük. Sajnos Tóth Eszter a végjátékban rendre rontott a szélen, és Alishanova is rossz megoldást választott a hálónál, így 23:23 után két pontot szerzett az UTE, ezzel megnyerve a mérkőzést.

– Védekezésben nagyon fegyelmezetlenek voltunk, ez pedig egyáltalán nem fért bele – mondta elégedetlenül Makai Péter az M4 Sport kamerája előtt. – A harmadik játszmában sem csináltunk semmi extrát, csupán elkezdtünk fegyelmezetten játszani, de ezen a mérkőzésen nem érdemeltünk győzelmet.

A Jászberény így 2017, 2018 és 2019 után ismét a negyedik helyet szerezte meg a Magyar Kupában, ezzel továbbra is a 2003-as döntős szereplésük a legfényesebb kupaeredményük.

Újpesti TE – Jászberény VT 3:0 (15, 16, 23)

Nyíregyháza, 1400 néző. Vezette: Jámbor T., Árpás K.

UTE: Yurtsever 4, Nikics 13, Bagyinka 3, Kojdova 6, Carabali 14, Lacombe 18. Csere: Maurer (liberó), Nagy V., Kilyénfalvi, Boros. Vezetőedző: Kántor Sándor.

Jászberény: Borsos 2, Ali­shanova 2, Szilcsenkova 7, Bulajics 7, Ventura 9, Tóth E. 6. Csere: Radomszki, Piatek (liberók), Mészáros Zs., Szerényi 6. Vezetőedző: Makai Péter.

Az eredmény alakulása:

1. játszma: 4:1, 8:4, 16:9, 21:10. 2. játszma: 7:6, 11:7, 13:13, 18:14. 3. játszma: 1:5, 5:9, 14:20, 22:22.