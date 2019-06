A berényi csapat edzésbe állt az új szakmai stábbal

Nagy változások zajlanak jelenleg is a csapat háza táján, Hevesi-Tóth Tamás, Farkas János, Herczeg László és Albert Ádám távozott, közben az is kiderült, hogy Birtalan János sem marad az együttesnél, ráadásul Svedyuk Alex nem jelent meg az első edzésen, ő a hírek szerint Nyíregyházán köthet ki.

További érvágás, hogy a gárda nem számíthat kapusára, Menczeles Ivánra, akire a héten újabb kézműtét vár, hiába operálták már meg novemberben is, így az előzetes becslések szerint négy hónapos kihagyás vár rá.

Ezért több próbajátékost is kipróbál a nemrég kinevezett vezetőedző, Német Gyula, aki komoly feladat előtt áll, hiszen több futballistát is be kell építenie a csapatba.

– Annak idején csak beugróként vállaltam a feladatot, ami logikus volt, mert előtte már segítettem az edző munkáját – kezdte a tréner, aki a 2014–15-ös idényben már irányította a JFC felnőttegyüttesét.

– Viszont a vezetők folyamatosan építették a csapatot, hogy feljussanak a másodosztályba, nekem azonban ez a munkahelyem miatt nem fért volna bele. Most úgy gondolom, elengedtük az NB II.-t – persze ahogy a Szolnoknak, úgy nekünk is kijöhet a fiatalokkal a lépés, ha nem is az első szezonban, de pár éven belül –, így amatőrként el tudtam vállalni, az edzéseket is úgy szerveztük, hogy munka után nekem jó legyen. Persze a játékosok délelőtt is tudnak edzeni, ebben nagy segítségemre van a stáb, akik nélkül ez nem menne.

Majd a keretről is szót ejtett: – Nem gondoltam, hogy ilyen jól fog alakulni a keret, a tavalyi 23 játékosból 16-tal megegyeztünk, tehát nemcsak a keret magja, hanem annál sokkal több megmaradt.

– Már érkezőkről is be tudok számolni, Gresó Mátyás az Egerből jön hozzánk, míg Pálinkás Gergő a Nyírbátorból, de még szeretnénk igazolni egy balszélsőt, valamint egy fiatal játékost, és akkor meg is lennénk.

–A 2000-es korosztályból is felhoztunk négy játékost a felnőttekhez, szerintem ők már az NB III.-ra is alkalmasak. De várhatóan több utánpótláskorú labdarúgó is a felnőttekkel edz majd, és ez a jövő, szeretnénk minél több berényi fiatalt játszatni.

Első felkészülési meccsét végül július 6-án játssza a gárda a Békéscsaba ellen, de Ausztriában is edzőtáboroznak majd 13-a és 20-a között, ahol a napi két tréning mellett két osztrák együttessel is megmérkőznek.

Szóval, megfeszített munkával készülnek az új szezonra Jászberényben, és a jelek biztatóak, hiszen a tavalyi sikeres gárda nagy része megmaradt, így ha nem is cél a feljutás, remek szereplésre lehet számítani, de tisztább képet úgyis csak az augusztusi rajt után kapunk.

Két csapat visszalépett az NB III.-tól

Az elmúlt idényben a Keleti csoport nyolcadik helyén végzett Nyírbátori FC – ahogy a szezon közben is hallani lehetett róla – anyagi gondokkal küzd, így visszaléptek az NB III.-as bajnokságtól, és csak a megyei harmadosztályban indulnak a következő idényben.

Szintén nem vállalta a részvételt a Közép-csoport bronzérmese, a SZEOL SC. A szegedi klub a továbbiakban kizárólag az utánpótlásra szeretne koncentrálni – adták hírül közleményben.

A Magyar Labdarúgó-szövetség a többi 46 egyesület nevezését elfogadta, a maradék két helyet pedig – a feltöltési sorrend értelmében – várhatóan az osztályozómeccsek legjobb mérlegével rendelkező vesztesével, a Hévíz SK-val, valamint a legjobb NB III.-as kiesővel, a Tállya KSE-vel töltik fel – ám erről később határoz az MLSZ. Arra csekély esély van, hogy a Tiszafüred mégis indulhasson az NB III.-ban, ahhoz még három csapatnak kellene visszalépnie.