A biztonság és az öröm is fontos az otthoni sportolásnál

Most, hogy az emberek a járvány miatt beszorultak a négy fal közé, felvetődik a kérdés: hogyan sportoljunk otthon, hogy az hatékony legyen? Egy szolnoki születésű szakemberrel beszélgettünk a témáról.

– Milyen mozgásformák javasoltak ilyenkor?

– Mielőtt válaszolnék a kérdésre, azt fontos tudni, hogy a jelenlegi helyzet nemcsak a fizikai aktivitásra irányul negatívan, hanem a mentális egészségre is – kezdte Török Maja, személyi edző. – Ez az időszak jó alkalom arra, hogy az ember megismerje önmagát és jobbra tanítsa. Éppen ezért népszerű mozgásformák egy erős mentális tudathoz például a különböző jóga gyakorlatok, meditációs gyakorlatok, de az elalvást segítő légzőgyakorlatok végzése is sokat segíthet ilyenkor. Ezeket kiegészíthetjük otthoni tevékenységekkel, mint például kertészkedés, gyerekekkel való játszás, főzés közben táncolás, de ott vannak a mára ugyancsak népszerű ingyenes online edzések/csoportedzések is.

– Mennyit érdemes mozogni?

– Erre úgy válaszolnék, ahogyan azt az ausztrál tanárom válaszolta volna meg: “ it depends of..”, ami annyit jelent “attól függ..”. Hogy mitől? Nos, függhet az egyéntől, a céltól, a sport múlttól, és még sorolhatnám… A lényeg szerintem az, hogy szeress edzeni, szeress mozogni. A mozgás öröme belülről kell hogy fakadjon, mert ha valamit az ember örömmel csinál, akkor az idő többé nem számít és az csakis jót tehet veled/neked. De ha nem szeretnék ennyire szentimentális lenni, akkor azt mondanám: amennyit csak tudnak. 🙂

– Mire kell edzés közben odafigyelni?

– A biztonságos gyakorlatok elvégzésére -helyes testtartás-, hogy egészségesek és sérülésmentesek maradjunk. És ha biztonságosan, illetve fájdalommentesen edzünk, akkor nagyobb valószínűséggel jobban is ragaszkodunk majd hozzá. A biztonság pedig a józan ész használatában rejlik: megértjük az alapvető technikákat és megtanulunk hallgatni testünkre. Például, ha túl sokat edzünk, de mégsincs eredmény. Mi lehet ennek az oka? Vélhetően nem hallgattál a testedre, amikor az jelezte: fáradt vagyok, pihenjünk.

– Aki eddig nem mozgott, de most úgy döntött, elkezdi, hogy álljon neki?

– Erre is csak azt tudom mondani: “attól függ”. Függ a kortól, nemtől, egészségügyi állapottól, múltbéli sport történettől, milyen célból kezdi el a kliens a mozgást, stb. De mindenképpen ajánlom egy szakmabeli kikérdezését mielőtt bármibe is belefognánk. Ez kezdőkre, haladókra egyaránt érvényes.

– Edzőként milyen lehetőségeitek vannak most, hogy nem a teremben segítitek az embereket? Mennyivel nehezebb a helyzetetek?

– Én jelenleg Dániában élek és személyi edzőként, illetve online edzőként dolgozom. A korlátozás az egész világra érvényes, így a konditermek itt is zárva tartanak. A lehetőségeink korlátozottak, az emberek többsége önmagát edzi. Futással, úszással helyettesíti a személyi edzéseket. Igen, futással, úszással. A dánok több időt töltenek a szabadban, mint otthon, a korlátozás ellenére is. Csoportos edzések nincsenek, csak egyéni sportolók. Azonban az online edzés mint most mindenhol a világban, úgy itt is egyre felkapottabb. Ezzel lehet segíteni a kliensek fejlődését, és motiválhatjuk őket. Az ő sikertörténetük pedig motivál minket, edzőket. De a legfontosabb a mostani helyzetben, hogy mindenki vigyázzon magára, egymásra és a testi-lelki békéjére! – hangsúlyozta a szakember.