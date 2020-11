A ceglédiek Szolnokon várják az Egert

Az NB I/B Zöld-csoportjában szereplő ceglédi csapat – amelynek a magját szolnoki nevelésű játékosok adják – újabb győzelmet aratott, ezúttal a Békés otthonában diadalmaskodott, és tartja harmadik pozícióját a tabellán.

– Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, mert a békési csapat hazai pályán mindig nagyon felszívja magát – értékelt Honti Viktor, a Cegléd edzője.

– Mindig egy érzelemdús, kemény, férfias mérkőzést játszanak ellenfelükkel, óriási nyomást helyezve a játékvezetőkre is. Ez be is jött, az első félidőben extrán játszott a Békés, de a folytatásban sikerült feléjük kerekednünk, ekkor már a mi akaratunk érvényesült.

Békési SzSK – Ceglédi KE 78–92 (23–22, 17–19, 24–28, 14–23)

Békés: Krisztics 22/9, Frikker 4, Karsai Cs. 14/6, Hargitai 8/3, Meleg G. 17/3. Csere: Széphelyi 6, Balog G. 5/3, Cvijin 2, Vass. Edző: Balogh Vilmos.

Cegléd: Tóth Z. 10/3, Fekete V. 33/15, Mészáros M. 7/3, Kovács B. 14, Szabó N. 2. Csere: Swanson 8, Hegedűs G. 7/3, Csák B. 7/3, Berkics M. 2, Várbíró 2. Edző: Honti Viktor.

A ceglédi csapat, amely hét meccséből hatot megnyert, pénteken 17 órakor a nyeretlenül álló egri legénységet fogadja a szolnoki Tiszavirág Arénában.