A Diákolimpia országos döntőjét Karcagon rendezik

Február 20-23. között a Nagykunság fővárosa ad otthont a Diákolimpia Asztalitenisz Országos Döntőnek.

Erről pénteken a Városi Sportcsarnokban tartott sajtótájékoztatót Szepesi Tibor, a Karcagi Sport Egyesület ügyvezetője, dr. Bóka Lóránd, a Magyar Diáksport Szövetség Észak-alföldi Régió regionális irodavezetője, Veress Pál, a megyei Diák és Szabadidősport Egyesület titkára, Csornai Csaba, a megyei szövetség elnöke.

Mint Szepesi Tibor elmondta, a sportág legjobbjait – megyei első helyezettjeit – várják Karcagra. Ezen a legnagyobb létszámú diáksport rendezvényen valamennyi korcsoportban, több mint 300 amatőr és igazolt játékos vesz részt egyéniben és csapatban. Negyedik alkalommal rendezi Karcag az országos döntőt. A tanévben több mint 3500 neveztek a versenysorozatra. Az egyéni versenyzők mellett több mint 260 csapat is nevezett.

Dr. Bóka Lóránd elmondta, az országos döntőn azok a versenyzők, akik 1-3. helyen végeznek, jogosultak lesznek a továbbtanuláshoz + 10 pontra, amit a diákolimpiai sportszövetség harcolt ki.

Veres Pál szerint Karcag most is jó házigazdája lesz a versenynek, felkészültek csapatok fogadására, ellátására. A szakmai előkészületek is rendben zajlanak. Csornai Csaba elmondta, naponta 16 asztalnál versenyeznek majd a döntősök, akik között megyebeliek is lesznek.