A Dózsa utánpótlásgárdái két tornán is szerepeltek

Mozgalmas hétvégén vannak túl a Szolnoki Dózsa utánpótláscsapatai, hiszen az U21-es korosztály Szombathelyen szerepelt a Komjádi Kupa selejtezőjében, míg a serdülők Szolnokon, a Kanizsa Tivadar Emléktornán vitézkedtek.

Egy héttel a gyermekkorosztály számára rendezett Hasznos István-emléktornát követően ezúttal a serdülők ugrottak medencébe. A kezdő hét játékos közül hatan hiányoztak, hiszen részben a Komjádi Kupán szerepeltek a juniorokkal, részben pedig teleltek. A csoportkört ennek ellenére megnyerték a srácok, hiszen magabiztosan győzték le a Békéscsabát és a Székesfehérvárt is.

Az elődöntőben azonban a szintén a bajnokság felsőházában küzdő Debrecennel szemben egy góllal alulmaradtak, de a harmadik helyért a Székesfehérvárt – folyamatosan növelve előnyüket – megverték. A torna legjobb kapusa a szolnokiak közül került ki Nemeskéri-Kutlán Márton személyében.

– Nagyon hasznos volt ez a torna számunkra – kezdte értékelését Hangay Zoltán edző. – Azok a srácok, akik a bajnoki mérkőzéseken kevesebb szerepet kapnak, most bizonyíthatták, hogy mire is képesek teher alatt, valamint a gyermekegyüttesből is kipróbálhattam néhány tehetséges játékost. Csapatként jól funkcionáltak, rendre javították a hibákat. Az érmeket Kanizsa Tivadar testvére, Kanizsa Lajos adta át, így a kapusunk is tőle kapta meg a díjat, valamint a torna gólkirálya is, a debreceni Tőzsér Dávid, aki egyben a legjobb játékos címet is kiérdemelte.

Eközben az U21-es korosz­tály Szombathelyen mérettette meg magát. A felnőttegyüt­tes­ben rendre szerepet kapó Szeghalmi Zsombor, Teleki András, Bányai Márk és Schmölcz Norman vezetésével a Tatabányát, a Hódmezővásárhelyt és az Oázis SC-t is jó játékkal győzték le. A szombathelyi AVUS csapatával azonban nem bírtak, így második helyen zártak, ami még továbbjutást ért a legjobb nyolc közé.

– Mindössze három cserénk volt a tornán, mert többen is síelnek most, így roppant megterhelő volt a játékosok számára ez a négy mérkőzés, de a célt teljesítettük – nyilatkozta hírportálunknak Hangay Róbert edző.

– A felnőttcsapatból visszajátszókkal nagyon elégedett voltam, de Juhász Bálintot is ki tudom emelni, aki rendkívül éretten pólózott.

A hétfői sorsoláson eldőlt, hogy idén is a Miskolc lesz az ellenfele a Dózsának a négy közé jutásért. A borsodiak kerete roppant erős a felnőttválogatott bő keretében lévő Nagy Ádámmal, Vadovics Viktorral és az olasz gólgyárossal, Eduardo Manzival. Az oda-visszavágós párharc első mérkőzését szombaton (16 óra) Szolnokon rendezik, egy hétre rá következik majd a második összecsapás.