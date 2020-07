A feljutás a cél Pekár Lászlóék számára

A szolnoki származású labdarúgó szerint nem lesz egyszerű dolguk, ha jövőre az első osztályban szeretnének szerepelni.

– Mi győzte meg arról, hogy otthagyja a Mezőkövesdet a Vasas hívására?

– Már egy-két alkalommal volt szó arról, hogy a Vasasba igazolok, például tavaly nyáron és télen is. Akkor ez rajtam kívülálló okok miatt nem jött létre. Most ismét megkerestek Angyalföldről, és azt láttam rajtuk, hogy mindenáron akarnak engem, gondolok itt Nagy Miklós tulajdonosra és Bene Feri vezetőedzőre. Utóbbival egyébként dolgoztam már együtt Nyíregyházán is. Amit felvázoltak elém, hogy mi a klub koncepciója, hogy milyen terveik vannak, mindez nagyon megtetszett nekem. Azt gondolom, ez részemről egy nagyon jó döntés lehet hosszú távon.

– Nem visszalépés a másodosztályba szerződni azt követően, hogy az NB I.-ben a dobogóért harcolt csapatával?

– Nem hiszem, hogy visszalépés, ha megnézzük a körülményeket, vagy épp a klub hátterét. Illetve nyilván azt szeretnénk elérni, hogy csak egy szezont töltsünk el az NB II.-ben.

– Milyen célokkal vág neki a bő két hét múlva kezdődő szezonnak?

– Természetesen az a cél, hogy az első évben feljussunk az élvonalba, ami egyébként nem lesz könnyű, hiszen a másodosztályban több nagycsapat is szerepel, amelyek ugyanerre pályáznak. Persze nem is kell rögtön ilyen hosszú távú célokban gondolkodni, minden meccsen meg szeretnénk szerezni a három pontot. Aztán a végén lehet majd számolgatni, és meglátjuk, mire lesz elég.