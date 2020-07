A fiatalok beépítése a cél Jászárokszálláson

Hét utánpótláscsapattal szerepel a Jászárokszállás a különböző korosztályos bajnokságokban, illetve tornákon. Az egyesület szakosztályvezetője, Kaszab László elárulta, hogy immár százhúsz igazolt játékos szerepel náluk, akikre mind, egytől egyig rendkívül sok figyelmet fordítanak a fejlődésük érdekében.

– A környékről, például Jászdózsáról vagy Heves megyéből is járnak hozzánk, mindenféleképpen próbáljuk megadni a lehetőséget a fiatalok számára, hogy nálunk játszhassanak – kezdte Kaszab László.

– Folyamatosan hirdetjük, szervezzük a toborzásokat, hogy csatlakozzanak hozzánk. Próbáljuk idecsalogatni a fiatalokat, meg persze sokan járnak a helyi általános iskolába, és ott is hirdetjük, hogy aki szeretne jelentkezni, az megtehesse.

– Miként tudná leírni az egyesület utánpótlásának felépítését?

– Természetesen rendszeresen képezzük az edzőket, amikor van lehetőség az MLSZ részéről tanfolyamra, akkor mi arra jelentkezünk. Nagyrészt ez úgy zajlik, hogy a felnőttjátékosokat, akik nálunk futballoznak, írjuk be, és így a csapatunk labdarúgói az edzők is egyben.

– Hogyan teljesítenek a különböző korosztályokban?

– Szerencsére eredményeseknek mondhatjuk magunkat. Abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy a két központ, Jászberény és Gyöngyös elég közel van hozzánk, és ők az ügyesebb játékosainkat felkarolják, és elviszik magukhoz. Szabó Alex például már a Gyöngyösön túl is jutott, és jelenleg a Honvéd együttesénél szerepel, majd az U18-as válogatottba is meghívót kapott. Nagyszerű képességekkel rendelkező játékos, büszkék vagyunk rá. Próbáljuk folyamatosan a tehetségeket kinevelni, és persze azokat is örömmel látjuk, akik egyszerűen imádnak mozogni. A fiataloknál nehéz kiválasztani azt, hogy ki az, aki a későbbiekben jó lesz, de mi azon vagyunk, hogy ehhez segítsük őket, és úgy gondolom, hogy egész jó képzéseket tartunk, illetve szakmailag is elégedettek lehetünk mindenkivel a klubon belül.

– Milyen körülmények között készülnek?

– Amióta zajlik ez a tao­pályázati rendszer, azóta minden évben pályázunk infrastrukturális fejlesztésekre, egy füves edzőpályát, locsolórendszert, kis méretű műfüves pályát, világítást, lelátót és eredményjelző táblát is tudtunk kialakítani, ami nagy segítség. Szerintem csodálatos dolog ez a taós lehetőség, mert én még emlékszem olyanra is, amikor a benevezési díjak befizetésével is gondok voltak az egyesületeknél, most így ezzel minden sokkal könnyebb, és kevesebb költséggel jár. Úgy gondolom, hogyha ez így marad, akkor ez nagyban fogja befolyásolni az utánpótlás nevelését.

– Hány saját nevelésű játékos szerepel jelenleg a felnőtt­csa­pa­tukban?

– Eddig azt lehet mondani, hogy ötven százalékban itt nevelkedett játékosok alkotják a csapatot. A saját nevelésű futballistáinkból szeretnénk minél többet beépíteni, és ez az év ebből a szempontból most fordulópont lesz, hiszen még több nálunk nevelkedett labdarúgó kap majd szerepet.

– Milyen célokat tűznek ki, illetve milyen elvárásokat támasztanak a kicsik és a nagyok elé?

– A kicsiknél sajnos idő előtt véget ért a bajnokság, szomorúak vagyunk, egész jól szerepeltek a serdülőink is. Az ifjúsági csapatunk odaérhetett volna a bajnokság első három helyére, ha nem szakad félbe a szezon. Sőt, akár meg is nyerhették volna a bajnokságot. Volt egy nagyon jó együtt nevelkedett társaságunk, akiknek az összeszokottsága nagyon sokat jelentett. A célunk egyértelműen az, hogy minél több helyi játékos szerepeljen a felnőttek között.