A Földvár helytállt a Vidi ellen, kikapott a Berény és a Mezőtúr

Három csapatunk is elvérzett a Magyar Kupa főtáblájának első körében a hétvégén, míg a Tiszafüred mérkőzése mellett a Szolnoki MÁV találkozóját is el kellett halasztani.

Tiszaföldvár–Fehérvár

Tiszaföldvárra is elérkezett a futballünnep vasárnap, hiszen a megyei első osztályú csapat nem sűrűn találkozik olyan szintű együttessel, mint a Mol Fehérvár. Olyannyira, hogy a földváriak most szerepeltek először a Magyar Kupa főtábláján. A vendégek kezdője alaposan átalakult a csütörtöki Európa-liga-mérkőzéshez képest, de azért ott volt a kezdő sípszónál a pályán Nemanja Nikolics, Pátkai Máté vagy épp Kovács István.

A Vidi agilisan kezdett, látszott, gyorsan el akarják dönteni a találkozó sorsát, így az első lövésre mindössze a harmadik percig kellett várni, ami Nikolics nevéhez fűződött, ám 22 méteres szabadrúgásánál Gerhát Dávid a helyén volt. Tovább rohamozott az NB I. éllovasa, a hazaiak pedig a kilencedik percben jutottak el először a vendégkapuig, ám már ekkor is látszott, hogy nagy a különbség a két együttes között. Az első negyedóra végén pedig megtört a jég, Kovács István indításából Géresi Krisztián megszerezte a vezetést. A hazaiak részéről Ábel Péter a lécre emelt, de egyenlíteni nem sikerült, Nikolics pedig büntetőből növelte az előnyt.

A fordulást követően ugyanaz volt a forgatókönyv, nyomtak a vendégek, jöttek a helyzetek, viszont a gólra várni kellett. Jól tartotta magát a hazai csapat, és Ábel Péter lövésénél még a szépítéshez is közel járt. Végül azonban szétnyílt az olló, a hajrában eldöntötte a mérkőzést a Vidi az elfáradó földvári gárda ellen, amely küzdött, hajtott, megtette, amit lehetett.

TISZAFÖLDVÁR VSE–MOL FEHÉRVÁR FC 0–5 (0–2)

Tiszaföldvár, 2000 néző. Vezette: Antal Péter (Garai Péter, Molnár Alex).

TISZAFÖLDVÁR: GERHÁT – Szőke Á., Pataki Á., Medvegy, Burai, BUDAHÁZI – Orosz P. (Nagy R., 50.), Bódai, Borgulya (Aszódi, 70.), Balla (Pápai J., 61.) – ÁBEL P. Vezetőedző: Rétes Pál.

FEHÉRVÁR: Rockov – Bolla (Zeke, 70.), Vágó G., Tóth A., Hangya – Pátkai, Kovács I. – BAMGBOYE, GÉRESI (Papp M., 70.), EVANDRO (Dinnyés, 81.) – NIKOLICS. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Géresi (15.), Nikolics 2 (33. – tizenegyesből, 81.), Evandro (66.), Papp M. (82.).

Rétes Pál: – Mint ahogy az várható volt, óriási sebességbeli különbség volt a két csapat között. Mindezt nem lehetett jó mentalitással, harcossággal kiegyenlíteni. Az öt kapott gól nem fejezi ki hűen a felek közötti tudásbeli különbséget, de szerencsére kapusunk, Gerhát Dávid szenzációs védéseket mutatott be, megsüvegelendő a teljesítménye. Összességében persze elégedett vagyok a játékosokkal, hiszen mindent megtettek a pályán.

Márton Gábor: – Biztosan nagy élmény volt ez a mérkőzés a helyi csapat számára, de azért nagy elemzésekbe nem mennék bele. A célunk az volt, hogy a fiataloknak is lehetőséget adjunk, mivel azt gondolom, a továbbjutás nem volt kérdés. Persze örülök, hogy simán nyertük a mérkőzést.

Jászberény–Budaörs

Nagy várakozásokkal készült a Jászberény a kupatalálkozóra, és a helyzetei is megvoltak, ám a 30. percben egy szögletet követően Horváth Roland gólt fejelt a hazai kapuba. A második félidőben hamar növelte előnyét a Budaörs, két percre rá pedig jött a harmadik gól, amellyel el is dőlt a mérkőzés. A vendégek azonban nem álltak le, és még háromszor betaláltak, de legalább a JFC is meg tudta rúgni becsületgólját. A kupakaland azonban ezzel véget ért a Berény számára.

JÁSZBERÉNYI FC–BUDAÖRSI SC 1–6 (0–1)

Jászberényi Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Oláh Gábor (Márkus Péter, Nagy Márk).

JFC: Csutorka – Szanyi (László K., 61.), Torkos (Papp Z., 61.), Aranyos – Fekete M., Lőrincz A. (Nagy Sz., 67.), Szőllősi, Gergely P., Süttő – Hodgyai, Pálinkás. Vezetőedző: Német Gyula.

Budaörs: Szabó B. – Menyhárt, Gyurácz, Kékesi, Tamás O. (Fényes, 72.) – Sajbán M., Zsidai, Molnár Cs. (Petró, 53.) – Horváth E., Horváth R., Halmai Á. (Lefler, 63.). Szakmai igazgató: Bognár György.

Gólszerzők: Hodgyai (82.), ill. Horváth R. (30.), Gyurácz (50.), Zsidai (52.), Halmai Á. (62.), Petró (76.), Horváth E. (92. – tizenegyesből).

Német Gyula: – Pár helyen változtattam a kezdőcsapaton, néhány játékost pihentettem, adtam lehetőséget másoknak is, de az első félidőben így is jól néztünk ki, viszont egy pontrúgásból sajnos gólt kaptunk, míg mi kihagytuk a ziccereket. A második találat után pedig szinte rögtön jött a harmadik, ami megtört bennünket. Legalább szereztünk egy gólt, és most már csak a bajnokságra kell koncentrálnunk.

Bognár György: – Bár az eredmény nem tükrözi a mérkőzés képét, egy kemény meccset játszottunk. A játékosok hozzáállása megfelelő volt, és összességében ilyen arányban is megérdemelten győztünk.

Mezőtúr–Ménfőcsanak

A hazai csapat harminc percig bírta az NB III.-as tempót, ám így is hamar háromgólos hátrányba került. Azonban biztató a mezőtúri gárda számára, hogy voltak szép támadásai ezen a szinten is. Hátul viszont nem férnek bele ilyen hibák, melyeket könyörtelenül kihasznált a Ménfőcsanak.

MEZŐTÚRI AFC–MÉNFŐCSANAK ESK 1–9 (1–3)

Mezőtúr, 300 néző. Vezette: Zahorán János (László István, Kovács Krisztina).

Mezőtúr: Kálnai – Dras­kóczi, Jónás, Pesti, Erdősi, Bodorik (Ujlakány, 61.), Patkós, Farkas Z., Bíró (Bontovics, 61.), Kormos (Kántor, 69.), Nagy F. Vezetőedző: Erdősi Gyula.

Ménfőcsanak: Sánta – Vincze Á. (Józsa, 69.), Veres (Horváth M., 58.), GELENCSÉR, FÜLEKI (Tamás A., 58.), Köles, Serfőző, Csonka, Szalai Cs., ÉRI, KONCSAG. Szakmai igazgató: Rozmán László.

Gólszerzők: Erdősi (25.), ill. Gelencsér 2 (3., 19.), Füleki 2 (8., 53.), Éri 3 (55., 64., 82.), Tamás A. (71.), Horváth M. (85.).

Erdősi Gyula: – Az első és a második félidő elején kivégeztük magunkat. Ismét előjöttek egyéni hibáink.

Rozmán László: – Szép támadásokat vezetve sikerült igen nagyarányú győzelmet aratnunk.

Tudósított: Erdősi Gyula

Szeghalom–Szolnoki MÁV

Végül nemcsak a Tiszafüred, hanem a Szolnoki MÁV sem lépett pályára kupameccsen, a Békés megyei első osztályú Szeghalom elleni mérkőzést el kellett halasztani szombaton.

A találkozóra megérkezett a szolnoki csapat, ám a hazai együttes tagjai nem rendelkeztek érvényes negatív PCR-teszttel. A vendéglátók elmondása szerint szerda este megtörtént a mintavétel, azonban ezek eredményeit még nem kapták meg. A mérkőzés játékvezetője – az MLSZ illetékeseivel egyeztetve – 16 óráig várt, majd ezt követően lezárta a találkozó jegyzőkönyvét. A két sportszervezet később állapodik meg a mérkőzés új időpontjáról – írja a szolnoki klub honlapja.