A fővárosban kezdi meg a tétmeccsek sorát a Dózsa

A magyar férfiválogatott parádés Eb-szereplését követően, a bajnoki szünet után napra pontosan két hónappal folytatódnak a küzdelmek.

Az alapszakasz 10. fordulójában, szombaton 13 órakor az UVSE vendége lesz a Szolnoki Dózsa csapata. A mérkőzést a Komjádi uszodában rendezik.

– Január eleje óta keményen dolgozunk, természetesen a válogatottjaink nélkül készültünk idáig – mondta Zsivko Gocics, a Szolnoki Dózsa vezetőedzője.

– Az Eb-győztes csapatból Angyal Dániel és Nagy Viktor, valamint a szerb együttesből Dusko Pijetlovics pénteken kapcsolódott be a közös munkába. Nehéz sorozat előtt állunk, hiszen februárban nyolc tétmeccs vár ránk a hazai és nemzetközi porondon. Az UVSE otthonában kezdünk, amely egy fiatal, szimpatikus csapat, modern, gyors vízilabdát játszanak. Az ősszel is láttuk, tapasztaltuk, hogy az élmezőny csapatait is rendre komoly erőpróba elé állítják. Egy biztos, a szombati és mindegyik összecsapásunkon száz százalékot kell nyújtanunk a jó eredményekért.

Mint azt a szakember is említette, nyolc tétmeccs vár az övéire, amelyben a hazai bajnokik mellett lesznek BL-rangadók is, közülük az első jövő szerdán 19 órakor kezdődik, amikor a német Spandau csapatát látják vendégül a Vízilabda Arénában.

Az A csoport állása: 1. FTC 9 0 0 161–78 27

2. Szolnok 8 0 1 107–85 24

3. Miskolc 6 1 2 115–78 19

4. UVSE 4 1 4 95–97 13

5. PVSK 3 2 4 75–88 11

6. Szeged 2 0 7 76–127 6

7. Debrecen 1 0 7 69–97 3

8. Tatabánya 0 0 8 52–100 0