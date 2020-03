A Fradi nyerte a Szolnok elleni rangadót

Hiába vezettek a harmadik negyedben két góllal is a szolnoki vízipólósok a címvédő, listavezető Ferencváros otthonában.

Végül a szerencsésebb vendéglátók az egykori Dózsa játékos Aaron Younger utolsó másodperces találatával megnyerték a rangadót. A Szolnok–Fradi párharc őszi, tiszaligeti meccsét magabiztosan nyerték a zöld-fehérek, ezért is meg az utóbbi hetek formáját és eredményeit látva kevés esélyt adtak a Tisza-partiaknak akár egy szoros eredmény elérése is a Komjádi uszodában.

Kemény védekezéssel kezdtek a felek, Varga Dénes törte meg a több mint három perces gólcsendet, emberelőnyben lőtte ki a bal felső sarkot. Nem sokáig váratott magára az egyenlítés a Dózsa szerb centere, Dusko Pijetlovics révén. Innentől fej-fej mellett haladtak a csapatok, a szolnokiak jól játszottak okosan és türelmesen tették a dolgukat, minderre bizonyságul Radomir Drasovics harmadik góljával 4–5-ös állást mutatott az eredményjelző az első félidő végén.

A fordulást követően sem változott a meccs képe, sőt. Sőt két parádésan kijátszott emberelőnyös helyzetet is gólra váltott Szatmári Kristóf, 6–8. Villámgyorsan ötméteresek formájában kapta az ítéleteket a Fradi, előbb Varga Dénes szépített, majd Zalánki Gergő

egyenlített. 8–8. A záró negyedben Jansik Dávid lövésével megint a Szolnok vezetett, Vámos Márton is betalált. Majd hajrában Nagy Viktor szerzett labdát Tóth Imre játékvezető azonban szabálytalanságot észlelt, és ötméretest ítélt, a reklamáló szolnoki hálóőr pedig cserés kiállítást kapott. A büntetőt újfent Varga Dénes lőtte be, 10–9.

Drasovics révén egyenlített a Dózsa. Az utolsó fél perc kaotikusra sikerült, gyorsan kiállítást kaptak a zöld sapkások, Zalánki pedig a hálóba lőtt. Közben megszólalt a zsüriasztalon a duda, arra hivatkozva, hogy időt kért a Fradi, Varga Zsolt vezetőedző tiltakozott, hogy ő aztán nem kért időt. Végül az időkérést adták meg nem a gólt. A Fradi azonban kicsikarta a győzelmet, az emberelőnyös helyzetet egy másodperccel a lefújás előtt az egykoron Szolnokon is játszó ausztrál bekk, Aaron Younger értékesítette, 11–10.

A jól játszó Dózsa lett a szimpatikus vesztes, amiért sajnos nem jár pont. Ezzel a Fradi hibátlanul nyerte az alapszakaszt az A csoportban, míg a szolnoki csapat végzett a második helyen. A folytatás a középszakaszban március végén. Ezt megelőzve a

szolnoki együttes kedden BL-meccset játszik a horvátországi Splitben.

– Kiválóan játszott a Szolnok, alaposan megnehezítette a dolgunkat – értékelt a Nemzeti Sportnak Varga Zsolt, a Ferencváros edzője. – Mi nem játszottunk jól, több hiányosságunk is volt, például az emberhátrányos védekezésünkkel sem voltam elégedett, amellett rengeteg helyzetünk is kimaradt. Ez előfordul, de örülök, hogy ilyen játékkal, ennyire nehéz mérkőzésen és ilyen kiélezett helyzetben is győzni tudtunk.

Zsivko Gocics pedig azt nyilatkozta: – Nagyon jó meccs volt, bizonyítottuk, hogy a vízilabda látványos sportág, itt is előfordulhat, hogy az utolsó másodpercig nem tudjuk, ki fog nyerni, mint mondjuk kézilabdában. Amit elterveztünk, az majdnem végig működött,

alaposan megnehezítettük a Ferencváros dolgát. Mind a két csapatot elismerés illeti, mert rangadóhoz méltó játékot nyújtott.

FTC-TELEKOM – SZOLNOKI DÓZSA 11–10 (1–2, 3–3, 4–4, 3–1)

Komjádi uszoda, 800 néző. Vezette: Kun Gy, Tóth I.

FTC: VOGEL S – Fundulisz 1, VARGA D. 5, Pohl, CONSTANTIN-BICARI 1, Zalánki 1, Vámos 1. Csere: Sedlmayer, Német, Jaksics, YOUNGER 2, Jansik Sz. Edző: Varga Zsolt

SZOLNOK: NAGY V. – V. Rasovics 1, Bátori, Angyal, D. PIJETLOVICS 2, JANSIK D. 1, DRASOVICS 4. Csere: Bányai (kapus), Várnai, SZATMÁRI 2, Szeghalmi, Schmölcz, Teleki. Edző: Zsivko Gocics

Gól – emberelőnyből: 13/2, ill. 10/8

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 1/1

Kipontozódott: V. Rasovics (24. p.), Várnai (27. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Nagy V. (31. p.)

További eredmények: Szeged-UVSE 8–14, Debrecen–Miskolc 5–15, PVSK–Tatabánya 8–6

Az A csoport végeredménye: 1. FTC 42 pont, 2. Szolnok 36, 3. Miskolc 28, 4. UVSE 22, 5. Pécs 20, 6. Szeged 9, 7. Debrecen 6, 8. Tatabánya 3 pont

B csoport eredményei: Szentes–Szombathely 12–6, Vasas–Kaposvári VK 15–14, Bp. Honvéd–BVSC 7–6, Az OSC–Eger találkozót elhalasztották. Ezen kívül Honvéd–Eger és a BVSC–OSC mérkőzést kell még pótolniuk a csapatoknak.

A B csoport állása: 1. OSC 36 pont, 2. Eger 31, 3. Honvéd 21, 4. Szentes 19, 5. BVSC 18, 6. Vasas 14, 7. Szombathely 10, 8. Kaposvár 7 pont.