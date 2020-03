A futballélet is leáll, felfüggesztik a bajnokságokat

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöksége hétfőn azonnali hatállyal felfüggesztette minden versenysorozatát addig, amíg másképp nem döntenek.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt azt mondta a Parlamentben:

– Ma éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltjuk, sporteseményekre is legfeljebb, ha vállalják a szervezők, zárt kapuk mögött kerülhet sor, de legjobb, ha még úgy sem.

Ezt követően biztosra lehetett venni, hogy a labdarúgó-bajnokságokra is felfüggesztés vár a koronavírus-járvány miatt. Pár órával később az MLSZ ki is adta közleményét, miszerint minden versenyrendszerét szünetelteti. Így aztán az NB II. szerdai, 29. fordulóját sem rendezik meg, de csapataink sem lépnek pályára a hétvégén se a harmadosztályban, se a megyei bajnokságokban. Nyilván az NB I.-re is vonatkozik a döntés, a hogyan továbbról pedig később határoznak. Emellett az is kérdéses, hogyan edzhetnek a továbbiakban a csapatok, a játékosok.

– Azt kértük a kluboktól, hogy ebben az időszakban tekintsenek el az edzések megtartásától és látogatásától, teremtsék meg a feltételeit annak, hogy a játékosok, stábtagok otthon maradhassanak – mondta Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője a szervezet Twitter-oldalán közzétett videóban.

A labdarúgó-játékvezetőknél máris elrendelték a közös tréningek szüneteltetését, így mind az országos kerettagok, mind a megyei sporik átállnak az egyéni felkészülésre, amíg a helyzet nem változik. A futball különböző ágazatait is érinti a bajnokságok felfüggesztése, a Pest megyei futsalligában hétfő este már nem játsszák le a Jászkisér–Lurkó Focimánia mérkőzést. A szolnoki kispályás labdarúgó-bajnokság küzdelmei az első hét után szintén nem folytatódnak egyelőre, már hétfőn sem rendeznek összecsapásokat a Tiszaligetben.