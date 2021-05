A Jászárokszállás és a Martfű csatáján sok múlhat

Továbbra is nagy csata zajlik a dobogóért a megyei első osztályban, de elképzelhető, hogy a 27. forduló után az egymás ellen pályára lépő Jászárokszállás és Martfű közül az egyik csapat kiszáll ebből a versenyfutásból.

Ezt ne hagyja ki! Csak a megszorítást és a hitelt ismeri a baloldal

Jászárokszállás (4.)–Martfű (5.)

Szombat, 17.00

A harmadik helyen álló Tiszaföldvárnak a JVSE-vel szemben három, a Martfűvel szemben négy pont az előnye. Mindez azt jelenti, hogy a két félnek az iksz nem jó, csak a győzelemmel lehet továbbra is a TiSE sarkát taposni. Bár egyik csapatnál sem volt kimondott cél a dobogó, de nyilván mindenki szívesebben emlékszik vissza a szezonra, ha a végén bronzérmet akasztanak a nyakába.

Ősszel a martfűi gárda 2–0-ra nyert hazai pályán, de idegenben nehezebb lesz ezt a bravúrt megismételni, mivel a jászárokszállásiak tavasszal még nem kaptak ki otthon. Ráadásul az MLSE ebben az esztendőben nem remekel vendégként, hét meccsén csak hat pontot szerzett, bár ebből három épp Törökszentmiklóson.

Mesterszemmel:

Papp Tamás, a Jászárokszállás edzője: – Minket nem nyomaszt az a teher, hogy a dobogó is tét, mivel nálunk a szezon elején ez nem volt cél, csupán az első nyolc között szerettünk volna végezni. Úgy tűnik, sikerül ezt megvalósítanunk, így abszolút felszabadultan futballozhatunk a Martfű ellen is. Fizikálisan erős csapat az ellenfelünk, emellett pedig a magasságbeli fölényét is kihasználhatja, de mi erre is felkészültünk. Mivel ez lesz az utolsó hazai találkozónk, ezért szeretnénk immár nézők előtt szépen búcsúzni a saját pályánktól, hiszen rég volt már lehetőségünk a közönségünk előtt játszani.

Papp Erik, a Martfű edzője: – Igazi hatpontos mérkőzés lesz, mondhatjuk nyugodtan, hogy ki-ki összecsapás. Igaz ez még akkor is, ha úgy gondolom, a Tiszaföldvár már nem fogja kiengedni a kezéből a dobogót, de nyilván akkor is jobb a negyedik helyen végezni, mint például a hatodikon. Bár vannak hiányzóink, természetesen győzni szeretnénk. Törökszentmiklóson is megmutattuk, hogy idegenben is képesek vagyunk rangadót nyerni.

További párosítások:

Szombat: Tiszaföldvár–Szajol, Tószeg–Kunszentmárton, Mezőtúr–Karcag, Jászfényszaru–Fegyvernek, 17.00

Vasárnap: Kisújszállás–Kunhegyes, Jánoshida–Újszász, 17.00

Szabadnapos: Törökszentmiklós

A bajnokság állása: