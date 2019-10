A Jászberény visszavágna a sényői kupabúcsúért

Mindkét NB-s csapatunk hazai pályán játszik vasárnap, a Szolnok a Soroksárt fogadja (17.00), míg a Jászberényhez a Sényő érkezik (14.30).

A MÁV a múlt heti, Budaörs elleni találkozó után ismét olyan gárdát fogad, amelyik egy ponttal áll előtte. Akkor a zöld-fehéreket sikerült legyőzni (2–0) és megelőzni, most pedig ez a cél a Soroksár esetében is.

A XXIII. kerületi egylet igen kétarcú ebben az idényben, mert ugyan megverték a Nyíregyházát, a Haladást és a Vácot, de ötöt kaptak a Vasasnál, otthon pedig egy négyest a Gyirmóttól. Tehát a védelmük nem betonbiztos – kilenc találkozón 17 kapott gól –, míg a MÁV-nál – még ha ugyan vannak is megingások – lassan kezd összeállni a hátsó rész: az elmúlt két mérkőzésükön nem találtak be az ellenfelek Molnár-Farkas Tamás kapujába.

– Mérkőzésen belül is képes hullámzó teljesítményt nyújtani a Soroksár, viszont a helyezésük nem feltétlenül tükrözi a valós erejüket – kezdett hozzá Csábi József vezetőedző.

– Az FTC fiókcsapataként több Fradi-nevelés is játszik náluk, mint például Csernik Kornél, Csonka András vagy Varga Ádám, ám máshonnan is erősítettek, Kisvárdáról érkezett hozzájuk a remek bal lábbal rendelkező horvát Matija Misic, de lehetne említeni Gyömbér Gábort és Völgyi Dánielt is, akik a rutint képviselik. Szóval elég jó játékosállománnyal rendelkeznek, szervezettek, ezért nehéz mérkőzésre is számítok, de stabilnak kell maradniuk, és gyűjteni tovább a pontokat.

Egyébként a 12. fordulót rendezik az NB II.-ben a hétvégén, mivel a 11. kört november 27-ére halasztották, ám ennél fontosabb, hogy a Tiszaligetbe ismét verhető ellenfél érkezik, és még egy győzelem tovább repíthetné a kék-fehéreket – lélekben és a tabellán egyaránt. A mezőny sűrű, így egy-egy sikerrel rengeteget előre lehet ugrani, ráadásul jó lenne kihasználni a megszerzett lendületet.

A JFC azt a Sényőt fogadja, amelynek otthonában két hete 2–0-ra vezetett, ám végül 3–2-re kikapott, így búcsúzott a Magyar Kupa küzdelmeitől. Azóta a Berény rangadót nyert, hiszen 3–1-re győzött a DEAC-nál, vagyis sikerült felállni a vereség után, a bajnoki veretlenségüket pedig továbbra is őrzik. A Sényővel viszont nemcsak a kupameccs miatt kell vigyázni, hanem mert a múlt héten újabb skalpot gyűjtöttek be, 3–2-re verték az addig veretlen Tiszaújvárost, így várhatóan a JFC-nek ismét nehéz dolga lesz.

A bajnokság állása – NB II.

1. MTK 6 3 1 27–15 21

2. Győr 6 2 2 16–7 20

3. Siófok 6 2 1 15–7 20

4. Budafok 6 1 3 21–13 19

5. Csákvár 6 0 3 18–17 18

6. Gyirmót 5 2 3 16–8 17

7. Vasas 4 2 4 18–15 14

8. Kazincbarcika 3 5 2 14–12 14

9. Szeged 3 4 2 12–11 13

10. Ajka 3 2 4 21–18 11

11. Békéscsaba 3 2 4 11–15 11

12. Soroksár 3 2 4 11–17 11

13. Nyíregyháza 3 1 6 16–18 10

14. Tiszakécske 3 1 5 10–15 10

15. Dorog 3 1 5 7–14 10

16. Szolnoki MÁV 3 1 5 7–15 10

17. Haladás 1 6 3 12–14 9

18. Budaörs 2 2 5 8–14 8

19. Vác 1 1 8 7–22 4

A Balmazújvárost kizárták.

A bajnokság állása – NB III., Kelet

1. Cegléd 6 2 0 18–8 20

2. Füzesgyarmat 6 0 2 15–7 18

3. Jászberény 5 3 0 19–10 18

4. Tiszaújváros 5 2 1 17–7 17

5. DEAC 5 1 2 19–10 16

6. ESMTK 4 2 2 12–6 14

7. Balassagyarmat 3 3 2 15–14 12

8. Sényő 2 5 1 14–12 11

9. Putnok 1 4 3 9–10 7

10. Hatvan 2 0 6 12–18 6

11. Eger 2 0 6 10–21 6

12. DVSC II. 1 3 4 15–19 6

13. Tállya 1 3 4 8–12 6

14. Gyöngyös 1 3 4 12–19 6

15. Ózdi Kohász 0 6 2 5–11 6

16. DVTK II. 1 1 6 6–22 4