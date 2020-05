A Jászberényi FC-től a Nyíregyháza szakmai stábjába kerültek

Sándor István a télen, másfél év után távozott a harmadosztályú Jászberényi FC-től. A 34 éves futballista akkor a Komárom VSE-t választotta, most viszont úgy döntött, felhagy a játékkal, és az NB II.-es Nyíregyháza Spartacusnál valami újba kezd: ő lesz a klub játékosmegfigyelője.

– Nagyon örülök a lehetőségnek, még akkor is, ha így az NB-s focit be kellett fejeznem, mert ez a munka ütközik a mérkőzések időpontjával – mondta a nyíregyházi egylet honlapján Sándor István.

– De úgy gondolom, ettől a stábtól sokat tanulhatok, ami hasznomra válik. A feladatom az lesz, hogy felkutassam azokat a labdarúgókat, akik a felnőttcsapatnál egy-egy posztra szóba jöhetnek. Nekik nemcsak a tudásukat, hanem az emberi oldalukat is fel kell térképeznem. Szerencsére sok embert ismerek a futball világából, ez segít abban, hogy teljes képet kapjunk egy-egy játékosról. Olyan fiatal, ambiciózus labdarúgókat szeretnénk Nyíregyházára hozni, akik örülnek annak, hogy egy ilyen klubhoz tartozhatnak, van bennük bizonyítási vágy, szeretnék magukra felhívni a figyelmet.

Nyíregyháza nem lesz ismeretlen terep az Ungváron született Sándor István számára, hiszen játékosként az első és a másodosztályban is segítette a piros-kékeket – utóbbit meg is nyerték a 2013–14-es szezonban. Az is biztos, hogy az újdonsült játékosmegfigyelő nem fogja egyedül érezni magát a Szparinál, hiszen nemrég visszatért a klubhoz édesapja, idősebb Sándor István is szakmai tanácsadóként. A 75 esztendős szakembernek is van kötődése Jászberényhez, hiszen 2015 februárjától egy éven át szakmai igazgatóként dolgozott a klubnál, míg a 2007–08-as idényben edzőként tevékenykedett a kék-fehéreknél a másodosztályban – előtte két évadon át a Karcagi SE-t is irányította az NB II.-ben.

A jászberényi vonal itt még mindig nem ér véget, mivel Gálhidi György vezetőedző munkáját Huszák Géza segíti asszisztensedzőként, aki a 2018–19-es szezonban irányította a JFC-t, amellyel nem sokkal csúszott le az NB III.-as bajnoki címről.