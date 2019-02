A JKSE és az Olaj is bajnokit játszik szombaton

Fél szemmel már a jövő heti Magyar Kupa-döntőre kacsint az a nyolc csapat, amely érdekelt lesz a győri fináléban. Szerencsére az Olaj és a JKSE is megváltotta tagságiját a kupahétvégére. Ám a másik fél szem a hétvégi bajnokikra figyel.

Hat nap alatt kétszer is összeakasztja a bajuszt a Körmend és a JKSE. Lévén a tizenkilencedik fordulóban Vas megyében lesz jelenése a második helyen álló Jászberénynek, csütörtökön viszont már Győrben, Magyar Kupa-negyeddöntőt játszhat a két csapat.

Ősszel egyetlen ponttal nyert az MTE a Bercsényi Csarnokban. Akkor kevesen gondolták volna, hogy az alapszakasz kétharmadánál a körmendiek fölfelé néznek a Jászberényre. Márpedig ez történt, hiszen a legutóbbi tizenegy meccséből tízet megnyerő JP Auto-JKSE éppen a Körmendet előzi a második helyen.

– Természetesen a győzelem a célunk, és úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem is lehetetlen, hiszen ősszel itthon nagyon szoros meccset játszottunk velük – vélekedett a vasi esélyekről Kerpel-Fronius Balázs, a jászberényiek játékosa. – A Körmend különösen hazai pályán nagyon erős, emiatt is számítunk nehéz mérkőzésre. Nagy meglepetésekkel nem fogunk készülni most még. Azt tudjuk, hogy a Körmend nagyon gyors kosárlabdát játszik, agresszíven védekezik. Éppen ezért nekünk is ilyen agresszivitással kell válaszolnunk védekezésben, ahogy ezt eddig is tettük. Rajtunk semmiféle nyomás nem lesz, csak mindent ki kell adnunk magunkból. De ha esetleg Körmenden vereséget is szenvednénk, akkor sem hiszem, hogy bárki is a kardjába dőlne.

A bajnokság legjobb formában lévő csapata a JKSE, zsinórban hat győzelmet tud kitenni az ablakba. Ám a folytatás rémségesen nehéznek tetszik, hiszen az alapszakaszból hátralévő nyolc meccséből csak kettőt játszik otthon.

Nem feltétlenül a sok idegenbeli meccs zavarja a szolnoki szakvezetést. Sokkal inkább az, hogy a szerdán befejeződött nemzetközi szereplés nagyon sokat kivett a játékosokból. Éppen a frissítés, pihentetés céljából csütörtökön és pénteken is csak egyet edzett az Olaj. Amelynek így is feltett szándéka, hogy legyőzi a negyedik helyen álló ZTE-t. A Jászberény mellett éppenséggel a zalaiak számítanak a szezon pozitív meglepetésének.

– Legjobb tudomásunk szerint ide, Szolnokra három légióssal fog utazni a Zalaegerszeg csapata – mondta az Olaj edzői stábjának tagja, Jakab Máté. – Nagyon bátran használja Bencze Tamás a fiatal játékosokat, akikre egyre nagyobb felelősség hárul. A Falco elleni mérkőzésen is jó volt látni, hogy mennyire bátran szállnak be a fiatalok a padról. A Zalaegerszegnek igazából nincs vesztenivalója a Tiszaligetben, így felszabadultabban játszhat ellenünk. Mi szeretnénk egy jó mérkőzést játszani, főleg úgy, hogy következik a kupahét, így szükségünk lenne egy jó mérkőzésre, hogy ráhangolódjunk a háromnapos terhelésre.

Mindkét csapatunk szombaton 18 órakor kezdi soros bajnoki mérkőzését. A Szolnoki Olaj–Zalaegerszeg találkozót az Olaj Tv 17.50-től élőben közvetíti.