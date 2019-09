A JKSE a Sopront fogadta szombaton

4A berényi meccs eredménye:

Jászberényi KSE – Soproni KC 66–76

Korábban írtuk:

Az Olajbányász – Alba Fehérvár szezonnyitó meccset pénteken este rendezték meg a Tiszaligeti Sportcsarnoknak, a mérkőzés eredményét ide kattintva olvashatják. Megyénk másik topcsapata, a Jászberényi KSE is hazai rangadóval indítja a bajnokságot, szombaton este hat órakor a Sopron csapatát fogadja a Bercsényi úti Játékcsarnokban.

Nemanja Alekszandrov és Djordje Pantelics maradt meg a szenzációs szezont futó JKSE meghatározó játékosai közül. A két délszláv úriember mellé Juwan Staten, LaMarcus Reed és Phillip Miller személyében három amerikai érkezett. Utóbbi játékos hétfőn csekkolt be új csapatánál, ahogy Marko Marinkovics is. Ő azonban „kosármagyarnak” számít, nem légiósnak. Szükséges is volt a honi mag megerősítésére, hiszen Kerpel-Fronius Balázs Szegedre igazolt, Cseh György visszavonult, Czirbus József pedig a B csoportos Veszprémet választotta. Az Albából Peringer Balázs jött a palánk alá, a Körmendről érkezett Lajsz Gergely viszont már el is hagyta a jászsági klubot.

– Nagyon jól megy a beilleszkedés, bár egy ilyen jó csapatban ezzel senkinek nem lenne gondja – mondta a Kecskemétről Jászberénybe igazolt Mészáros Máté.

– A felkészülés során ugyan voltak nehézségeink, de szerintem ezeket ki kell tudni zárni. A szombati meccsnek nagy jelentősége lesz, elsősorban lélektanilag nagyon fontos, hogy jól kezdjük a szezont. Természetesen remélem, hogy győzni tudunk, mondjuk 86–80-ra.

A soproni öltözőben is nagy volt a jövés-menés az elmúlt időszakban: öt amerikai távozott, öt érkezett. Egyikükkel egészen biztosan megütötték a főnyereményt Sabáli Balázsék, ezt a jászberényi szurkolóknál jobban aligha tudja bárki is.

– Nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy Jászberényben lesz az első összecsapás. Jó lesz újra találkozni néhány korábbi csapattárssal, barátokkal, a jászberényi szurkolókkal – nyilatkozta már új csapata honlapjának Damier Pitts.

– Mivel már a Sopron játékosa vagyok, profi kosárlabdázóként természetesen új csapatom sikeréért próbálok mindent megtenni majd a nyitányon. Jászberényben ráadásul általában győztes csapat tagjaként jöhettem le a pályáról, nagyon remélem, ez a nyitófordulóban, ma is így lesz.