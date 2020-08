A Kaposvár ellen rajtol a szolnoki legénység

A kupamérkőzéseket követve a bajnoki küzdelmek is elrajtolnak az élvonal pontvadászatában. A Szolnoki Dózsa szombaton 16 órakor a Kaposvár gárdáját fogadja a Vízilabda Arénában.

Az előző idényt a koronaví­rus-járvány miatt a középszakasz elején felfüggesztették, és májusban törölték is. A pandémia a mostani szezon rajtjára is hatással van, ugyanis három mérkőzést nem tudnak megrendezni, köztük a címvédő FTC és a Vasas összecsapását sem.

A versenykiírás megváltozott az előző idényekéhez képest, ugyanis ezúttal egy csoportban zajlik a küzdelem, minden csapat kétszer játszik minden ellenfelével, majd az első négy helyezett szerepel a rájátszásban. Itt az első és a negyedik, valamint a második és a harmadik találkozik a döntőbe jutásért úgy, hogy az egyik fél hetedik pontjáig tart a párharc – az egymás ellen megszerzett pontokat magukkal viszik a csapatok.

– Készülünk teljes erőnkből, nagy feladatok várnak ránk, hiszen szeptember közepén játsszuk le a Magyar Kupa négyes döntőjét – jelezte Zsivko Gocics, a Dózsa vezetőedzője. A kupában jól ment, mind a kilenc meccsünket megnyertük. Többek között a kaposvári csapatot is fölényesen vertük. Mindez nem mérvadó, mert akkor két nap alatt három meccset kellett játszani, és ezt nem bírták a kaposváriak. Ha úgy játszunk szombaton is, ahogy tudunk, akkor ismét fölényesen nyerhetünk. A fiúk már nagyon várják a rajtot, meg a folytatást is, hiszen szerdán már a BVSC csapatát fogadjuk.

Játékosmozgások Szolnokon.

Érkezett: Konarik Ákos (UVSE), Kovács Gergő (OSC), Nagy Ádám (Miskolc), Filip Filipovics (Pro Recco).

Maradt: Nagy Viktor, Bányai Márk, Angyal Dániel, Dusko Pijetlovics, Jansik Dávid, Radomir Drasovics, Szeghalmi Zsombor, Dőry Farkas, Schmölcz Norman, Teleki András.

Vezetőedző: Zsivko Gocics.

Edző: Hangay Zoltán, Vincze Gergő.

Távozott: Bátori Bence (Vasas), Djordje Lazics (Brescia), Szathmári Kristóf (Vasas), Várnai Kristóf (OSC), Viktor Rasovics (?), Gavril Szubotics (?).