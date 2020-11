A karcagi és a mezőtúri csapat is több hiányzóval várja a meccset

Két olyan csapat találkozik egymással a megyei első osztály 12. fordulójában, amely egyaránt az élmezőnyhöz kíván tartozni. A Karcag és a Mezőtúr egymás ellen próbálhat meg felzárkózni.

Szombat, 13.30

Karcag (9.)–Mezőtúr (6.)

Mindkét együttesnél akadnak hiányzók, hiszen a hazaiakat korábban a koronavírus is sújtotta, így még mindig akad olyan futballista, aki karanténban tölti napjait. A vendégeknél pedig eltiltás miatt hiányzik két fontos láncszem, ifj. Erdősi Gyula és Kormos László.

A formát tekintve a Mezőtúr három döntetlen után próbálhat meg ismét nyerni, míg a Karcag öt pontot számlál utóbbi három meccsén, igaz, ezt két vereség előzte meg. Amelyik gárda szombaton nyer, közelebb kerülhet a dobogóhoz, a vesztes viszont egyelőre marad a középmezőnyben.

Mesterszemmel

Orosz István, a Karcag edzője: – Még mindig van olyan játékosunk aki karanténban van, emellett van sérültünk és eltiltottunk is – úgy látszik, ez az ősz már csak ilyen. Sajnos az eredményeken is meglátszik, hogy sok hiányzónk van, de bízom benne, hogy összeszedjük magunkat a Mezőtúr ellen. Kiélezett mérkőzést várok, de ha javítunk a helyzetkihasználásunkon, hátul pedig jobban lezárjuk a területeket, akkor nyerhetünk is.

Id. Erdősi Gyula, a Mezőtúr edzője: – A Tiszaföldvár elleni mérkőzés óta várjuk, hogy a két eltiltottunk, Erdősi Gyuszi és Kormos Laci ügyében döntés szülessen. Jó lenne tudni, mikor tudnak ismét pályára lépni, mert nagyon hiányoznak elölről. Ez a bizonytalanság nyomasztja a csapatot is, és azóta még a szerencse is elpártolt mellőlünk, mert hiába vannak meg a helyzeteink, nem rúgjuk be őket. Remélem, kilábalunk ebből a helyzetből, és három ponttal távozunk Karcagról.

További párosítások

Szombat: Martfű–Jászárokszállás, Kunszentmárton–Tószeg, Kunhegyes–Kisújszállás, 13.30.

Vasárnap: Újszász–Jánoshida, Fegyvernek–Jászfényszaru, 13.30.

Szabadnapos: Törökszentmiklós.

Elhalasztva: Szajol–Tiszaföldvár, a mérkőzést november 25-én (13.00) pótolják be.