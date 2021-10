A karcagi lógerről indulva nőtte ki magát „Barcelonaölő” Szendreivé

Harminc éve történt, hogy az akkor is spanyol élvonalbeli Cádiz 4–0-ra elnáspángolta a nagy hírű Barcelonát. Míg a Johan Cruyff vezényelte vendég katalánoknál olyan világhírű játékosok léptek pályára, mint Zubizarreta, Soler, Goikoetxea, Bakero, Laud­rup vagy Ronald Koe­man, addig az andalúz kiscsapat kapuját egy karcagi születésű, nagyívű pályáját Szolnokon kezdő hálóőr óvta meg a góloktól. Erről és egyéb emlékekről is szó esett a tízszeres válogatott kapuslegendával, a 67 esztendős Szendrei Józseffel készült interjúnkban.

Ronald Koemannak nincs szerencséje a Cádizzal. Ugyebár játékosként harminc esztendeje arcpirító vereségbe szaladt bele a Barcelonával, míg tavaly decemberben a még Messit és Griezmannt is soraiban tudó gránátvörösök edzőjeként hasalt el a cádizi Ramón de Carranza Stadionban (2–1). Ugyanakkor a közelmúltban is csak egy 0–0-ra futotta Koeman új együttesének az azóta Nuevo Mirandillára átkeresztelt andalúz pályán.

– Hogy is van ez?

– A ’91-es 4–0-s sikerünk a felek mérkőzéshez való hozzáállásán múlott. A találkozó a bajnokság utolsó fordulóinak egyike volt. A Bar­ça már bajnokcsapatként érkezett hozzánk, mi pedig akkor még a bennmaradásért harcoltunk. Az volt az érzésem, hogy a katalán sztárok félvállról vették a meccset, mi pedig az életünkért küzdöttünk. A Barça a 4–0-s vereségével együtt is bajnok lett, mi pedig bennmaradtunk. Azóta sokan feltették nekem is azt a kérdést, hogy vajon bunda volt-e a találkozó. Akkori játékostársaim és a mindenkori klubvezetés is jót nevet ezen a felvetésen. Merthogy miből is fizettük volna le a meccsenként is csillagászati összegeket kereső ellenfelünket? – válaszolok magam is minduntalan ezzel a viszontkérdéssel. Másrészt nem is lenne számomra annyira jelentős emlék a győzelmünk, ha az nem lett volna tiszta. Nekem pedig ez rendkívüli élmény a sportpályafutásomban. A mostani Barça két utóbbi botlását Cádizban én a gazdaságilag és erkölcsileg is kissé megroggyant katalán klub természetes velejárójának tartom.

– Ugorjunk vissza vagy hatvan esztendőt a múltba! Ha azt mondom, lóger, arról mi jut az eszébe?

– Atyavilág! Hát a születésem bölcsője. A lógeren, ami Karcag hajdanvolt egyik állatvásártere volt, minden helybéli csibész kölyök összegyűlt, és naphosszat rúgtuk a labdát. Tőlünk volt hangos az akkori lóger. A családunk a belvárosban, a Kossuth Lajos utcában lakott. Az általánost a Zádor utcai iskolában jártam ki, innen mentem továbbtanulni és szakmát szerezni a szolnoki Gépipariba. Az akkori testnevelő tanárom, Kelemen Béla bácsi egy városi vagy megyei középiskolás focibajnokságba nevezett be. Jobblábasként balhátvédnek. Később volt egy utánpótlás-kiválasztás, melyen Nagypál Béla, a Szolnoki MTE ifiedzője leigazolt. Mezőnyjátékosnak. Papíron innen számítható a fut­ballistakarrierem.

– Nem is volt a szülőföldjén, Karcagon igazolt focista?

– Az természetes volt, hogy mint majd’ minden karcagi kölyök, én is a grundon, a helyi lógeren futkároztam a labda után. Igazolással tuti nem fociztam. Viszont kapus Karcagon voltam először. Igaz, kézilabdakapus. A Zádor utcai iskolában a testnevelőm, Nyolczas István bá’, aki helyi szinten kézilabdázott, ezzel együtt fiatalokat tréningezett, miután kamaszként már nagy, magas, langaléta voltam, egy-egy iskolai kézilabdatornán beállított a kapuba.

– Kézilabdakapus, majd pedig mezőnyfutballista. Mikor cserélődtek fel a posztok?

– Szolnokon, az MTE-ifiben. A kapusunk, egy túrkevei fiú, Kontra Lajos könyörgött Nagypál Bélának, ne hagyja a kapuban, hadd játsszon inkább centert. Gyors volt, a labdával is jól bánt, így az edzőnk teljesítette a kérését. Kontrát beállította a csatársorba, nekem pedig azt mondta: „Józsi, te jó magas vagy, kitakarod a kaput, állj be védeni!” Ennyi! Ez volt úgy ’70-ben. Imádtam ezt az új szerepkört. Rengeteget gyakoroltam, hogy ne csak én érezzem jól magam a meccseken, hanem a csapattársaim is örüljenek, ha kivédem az ellenfelek szemét. Az 1972–73-as szezonban, tizennyolc évesen debütáltam hálóőrként az MTE NB II.-es felnőttcsapatában. Az első meccseken még az első számú kapus, Gerhát Tóni védett, onnantól pedig végig én. Az idény végén viszont besoroztak katonának. A klubvezetés megnyugtatott, hogy maradok Szolnokon, valamelyik laktanyából járok majd ki tréningezni és meccselni. Aztán mégiscsak elvezényeltek.

– Úgy tudom, hogy a szentendrei Kossuth KFSE-be vonultatták be.

– Ugyan! Hosszú út vezetett odáig. A sorkatonai kiképzést még Szolnokon tudtam le, egy hónap elteltével viszont Pécsre vezényeltek. A helyi, megyei osztályú katonacsapatban, a Steinmetz SE-ben védtem. Fél évvel később leigazolt volna az NB I/B-s Pécsi MSC, már ott is edzettem, mikor is jött a parancs, és akkor vittek a Kossuth KFSE-be. Amikor ’76-ban leszereltem, megkeresett az NB I.-es Vasas Izzó, de inkább visszatértem Szolnokra, az MTE-hez.

– Amikor ’79-ben fuzionált a MÁV és az MTE, a csapat táján és az ön életében is felgyorsultak az események.

– Valóban. Behívót kaptam az NB II.-es válogatottba, melynek edzője Temesvári Miklós volt. Az NB I.-be akkor, ’80-ban felkerült Nyíregyházának Miklós lett a trénere. Én ekkor egy mondvacsinált balhé miatt eltiltásomat töltöttem a MÁV-MTE-nél. Nem lehettem a csapattal. Hajnalban mentem dolgozni, délutánonként pedig órákat edzettem a Cukorgyár pályáján. Miklós viszont azzal keresett meg, ha magasabb osztályba igazolok, akkor elintézik, hogy játszhassak. Nyíregyházára szerződtem tehát, az első számú kapus, Bús Gyuri mögé, de hamarosan a kezdőben találtam magam. Jól ment a csapatnak és nekem is. Elnyertem Az Év kapusa címet, és mivel Temesvárit megkereste az Újpesti Dózsa, ő egy év nyíregyházi szezon után magával vitt a lilákhoz. Egy fővárosi nagycsapatban találtam magam, és azonnal a korszak nagyágyúi vettek körül.

– A lila-fehérekkel a bajnoki cím ugyan nem jött össze, viszont háromszoros MNK-győztes lett, ami által a nemzetközi porond is kinyílt számára. A karcagi lóger hajdani lurkója a Bernabéuban a Real Madriddal szemben védte a Dózsa kapuját, de remekelt többek között az UEFA-kupa-döntős 1. FC Köln, majd az Alex Ferguson irányította Aberdeen ellen is.

– A magyar nemzeti csapatba 1985 és 1988 között tíz alkalommal válogattak be. Tagja voltam az 1986-os mexikói világbajnokságra kijutó Mezey-féle együttesnek, melyben az egyetlen győztes mérkőzésen, a Kanada ellenin védtem. Majd elérkezett ’87, mikor is kaptam egy telefont a spanyol másodosztályú, a legendás csehszlovák–magyar–spanyol válogatott, a Fradi-, a Slovan-, a Vasas és Barça-legenda Kubala László edzette Málaga vezetőitől. Hát hogyne mentem volna Lászy hívására! Ez is felejthetetlen élmény a sok közül. Kubala szak- és magánembernek is kiváló volt. Egy évet húztunk le együtt Málagában, a csapat feljutott az első osztályba. Ekkor őt az Elche, engem pedig a Cádiz szerződtetett. Csodálatos négy évet töltöttem az andalúzoknál. Az aktív sportpályafutásomat is itt fejeztem be.

– A ’92-es hazatérte után nem akart volna jelentősebb szerepet vállalni a magyar labdarúgásban?

– A magyar labdarúgásnak túl nagy falat lettem ekkor. Mindig őszinte gyerek voltam, és amikor előálltam a kritikáimmal, illetve a reformötleteimmel, a langyos lében lubickoló elöljáróknak nem kellettem. Az 1996-os olimpiára kijutott, Dunai Antal szövetségi edző stábjába ugyan még bekerültem, de a sorozatos viták után én már Atlantába sem utaztam ki. Azóta én és a magyar foci megvagyunk egymás nélkül. No, azért mégsem annyira. Alacsonyabb osztályú meccsekre nézőként azért még kilátogatok, mert ebben a miliőben valamennyire még őszinte a magyar futball – vallja a családjával a Csillaghegyen élő Csámpi.