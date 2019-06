A koreai világbajnokságra készül a szolnoki szurkolólány

A szurkolólányokat talán senkinek nem kell bemutatni. A csinos, pomponokkal ugráló cheerleadereket a legtöbben az amerikai filmekből ismerik. Ám ez a sport hazánkban is egyre népszerűbbé, elterjedtebbé válik. A szolnoki származású Nagy Petra mesél erről a különleges, ám kissé még ismeretlen világról.

– Mindig is szoros volt a kapcsolatom a mozgással. Tizennégy évig aerobikoztam versenyszerűen. A gimi után Egerbe mentem továbbtanulni, nagyon foglalkoztatott, hogy milyen sportot keressek magamnak – kezdi történetét Petra.

A gólyatáborban látott egy cheerleader-bemutatót, ami azonnal megfogta a fiatal lányt. A szemeszter elején a csapat felvételit hirdetett, ő pedig nem sokat gondolkodott azon, hogy jelentkezzen-e.

– Egy közös táncot tanítottak be mindannyiunknak. Felmérték a mozgáskultúránkat, ritmusérzékünket, erőnlétünket, úgy általánosságban az adottságainkat. Ezek alapján választották ki a tagokat. Szerencsére bekerültem – szögezi le nevetve.

Jelenleg tizenhatan vannak a csapatban. Különböző versenyeken méretik meg magukat, a felkészülést pedig igazán komolyan veszik. Heti két edzésük van, a két-két órában más területekre koncentrálnak.

– Az egyik alkalommal csak a táncos részeket gyakoroljuk, máskor pedig az emeléseket, dobásokat, erőnlétet fejlesztjük – részletezi beszélgetőtársunk. A szurkolólány elmondja azt is, hogy a versenyen számos kategóriában indulnak a jelentkezők.

Vannak csak táncos változatok. Itt egy betanult koreográfiát ad elő a csapat. Minél többen alkotják, annál látványosabb. A tengerentúli filmekben látható, emelésekkel, feldobásokkal bővített kategória pedig talán a legismertebb. A csak akrobatikus elemekből álló változatban nagyon látványos performanszok születnek.

– Természetesen létezik pontrendszer és különféle szabályok, ezek alapján készülünk mi is. A versenyeken általában két és fél, háromperces gyakorlatokat mutatunk be. Létezik egy bizonyos show-cheer kategória is, itt például nincs időkorlát.

Petra a dobások titkaiba is beavat. Legalább négy ember szükséges a kivitelezéshez. Ketten alkotnak bázist, ők a tényleges emelők, egy ember áll a tartó szerepében, a negyedik személyt dobják fel.

– Nagy koncentrációt igényel, sajnos néha előfordul, hogy valaki leesik, megüti a másikat. Rajtam is vannak időnként kék-zöld foltok, de szerencsére komolyabb baj eddig még egyikünkkel sem történt.

Az igen látványos, emberi piramist is gyakran bemutatják. Ehhez szintén kell a jó erőnlét, pontosság és persze a bizalom.

– Én általában itt is tartóember vagyok, a többiek pedig az én vállamon állnak. Van némi tériszonyom, így hasznosabbnak érzem magam a földön – vallja meg mosolyogva.

Úgy tűnhet tehát, hogy ez a sport teljesen önálló, a verseny pedig a teljesítményben jelentkezik. Ám olyan is előfordul, hogy a lányok egy kézi- vagy kosárlabdacsapatnak szurkolnak, valóban úgy, mint a filmekben. Ilyenkor csak táncos elemekkel készülnek. Az emelésekhez, dobásokhoz ugyanis speciális, biztonsági szőnyeg kell, bármilyen talajon, padlón nem végezhetők el.

Petra őszintén mesél a nehézségekről is.

– Ahányan vagyunk, annyiféle szakon tanulunk, mindenkinek más az időrendje, néha nehéz összeegyeztetni az edzésekkel. És persze a vélemények, ötletek kapcsán is előfordulnak nézeteltérések. Ettől függetlenül összetartóak vagyunk, és a versenyekbe mindenki nagy munkát fektet.

Ennek pedig meg is vannak az eredményei! A tavalyi év végén egy nemzetközi versenyen második helyen végeztek. Idén pedig két kategóriában is aranyérmet szereztek az év legnagyobb, egyetemistáknak szervezett versenyén, az egyetemi-főiskolai országos bajnokságon. A szemesztert pedig ezüstéremmel zárták a magyar bajnokságon.

Családjaik is nagyon büszkék rájuk, Petra mosolyogva meséli, hogy édesapja az egyik legnagyobb rajongójuk. A közösségi oldalon minden velük kapcsolatos információt követ, naprakész az eseményekből.

A csapat jelenleg az egyetemi világbajnokságra készül, amelyre sikeresen kvalifikáltatták magukat. A rendezvénynek Korea ad otthont.

– Igazán megszerettem ezt a sportot, mindig tud számomra valami újat adni. Bízom benne, még sokáig lesz helyem a csapatban. A mozgás pedig a lételemem, a hosszú távú terveim is ezzel kapcsolatosak – avat be Petra. Az Eszterházy Károly Egyetemen, egészségfejlesztő szakon tanuló lány dietetikus vagy aerobikbíró szeretne lenni.

Olimpiai szám is lehet

A szurkolói sport, vagyis cheerleding 2009 óta van jelen Magyarországon. Az elmúlt tíz évben fokozatosan növekvő népszerűségre tett szert, a sportolók, szövetségek száma folyamatosan gyarapszik. Az Egyesült Államokban az 1800-as évek végén született meg, mára gyakorlatilag az egész világot meghódította.

Napjainkban pedig nem kizárólag csapatbuzdítói szerepe van. Önálló ágazattá fejlődött, jelenleg minden esély megvan arra, hogy a 2024-es ötkarikás játékokon teljes jogú sportágként szerepeljen a hivatalos programban.