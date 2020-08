A Lokihoz látogat a Szolnoki MÁV FC

A másodosztályban a Szolnoki MÁV a Debrecen vendége lesz vasárnap, míg az NB III.-ban szereplő csapataink közül a Jászberény a Ceglédet fogadja, míg a Tiszafüred a Hatvanhoz látogat. Mindhárom mérkőzés 17.30-kor kezdődik majd.

Szolnoki MÁV

A MÁV FC-re egyértelműen az eddig legnehezebb feladat vár, hiszen az élvonaltól búcsúzó, a feljutás egyik nagy esélyese, a DVSC lesz az ellenfele. A Loki eddig ugyanannyi pontot gyűjtött, mint a Szolnok, csupán jobb gólkülönbsége révén előzi meg. Ettől függetlenül a hazai csapat az egyértelmű esélyes, ám ez nem jelenti azt, hogy a kék-fehérek ne érhetnének el bravúrt.

– Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de ahogy Szombathelyen, úgy Debrecenben sem feltartott kézzel fogunk pályára lépni – mondta hírportálunknak Csábi József vezetőedző. – Úgy gondolom, a remek rajt kellő önbizalmat adhat nekünk. Szeretnénk egy jó mérkőzést játszani, amiből bármilyen eredmény kisülhet, de a legfontosabb, hogy mindenkitől tisztes helytállást várok el. Ezúttal nem kell eredménykényszer alatt játszanunk, de ez nem szabad, hogy a motiváció rovására menjen, ám azt gondolom, ezzel nem is lesz probléma.

A szolnoki csapat eddigi összes gólját Novák Csanád szerezte, akitől Debrecenben is sokat lehet várni.

– Fekszik nekem a kétcsatáros felállásunk, ugyanakkor a csapatjáték nincs kihegyezve rám – mondta a 25 éves támadó a Nemzeti Sportnak. – Kétségtelenül kijött a lépés mostanában, az eddigi kilenc szolnoki fellépésemen hatszor találtam be. Jó formában érzem magam, ami többek között annak köszönhető, hogy az öltözőben nincsenek klikkek, jó az összhang a csapaton belül.

Novák Csanád reméli, hogy a MÁV FC masszív középcsapat lesz, és persze a DVSC elleni meccsről is beszélt.

– Vasárnap a Debrecen ellen újabb lépést tehetünk céljaink elérése felé, s nekünk – ellentétben a Lokival – nem lesz veszítenivalónk. Remélem, felszabadultan játszva eredményesek leszünk a Nagyerdőben – mondta.

Az biztos, hogy már a pontszerzés is bravúr lenne a Szolnoki MÁV-tól, ám az előző fordulók megmutatták, hogy a Loki ellen is lehet jó eredményt elérni. Az első két körben pontot sem szerző Siófok múlt vasárnap ikszelni tudott a DVSC-vel, de a Budaörsöt is csak nagy nehezen verték meg a piros-fehérek a rajton. A szokásos masszív védekezés és a rögzített helyzetek kihasználása ismét kulcskérdés lesz a MÁV FC számára.

Jászberény

Rangadó vár a JFC-re, hiszen a jászsági kék-fehérek a még hibátlan Ceglédet fogadják, amely ezidáig még gólt sem kapott a bajnokságban. Persze a Berény is jól kezdett, hiszen még veretlen.

– Nagyon örülök, mert jól rajtoltunk – kezdte Német Gyula vezetőedző. – Hiányérzetem talán csak annyi lehet, hogy Tiszaújvárosból a három pontot is elhozhattuk volna, ha nem vesznek el szabályos gólt tőlünk. Úgy érzem, még sok van bennünk. A ceglédi jó és játszós csapat, ezért igazi rangadóra számítok. Remélem, hazai pályán ismét úgy játszunk, mint a Sajóbábony ellen, és egy góllal le tudjuk győzni a Ceglédet.

Tiszafüred

A TVSE is jól rajtolt, a megszerzett hat pont újoncként abszolút dicséretes teljesítmény. Soros ellenfelük a Hatvan, és ha a tabellára nézünk, azt gondolhatjuk, hogy gyenge csapatról beszélünk, ám az első két körben az éllovas Tiszakécskével és a második Cegléddel találkoztak és szenvedtek vereséget, viszont Balassagyarmatról már elhoztak egy pontot. Tehát a nehéz sorsolás becsapós lehet, így várhatóan nehéz dolga lesz a Fürednek.

Az NB II. állása 1. Nyíregyháza 3 0 0 4–0 9

2. DVSC 2 1 0 5–1 7

3. Békéscsaba 2 1 0 4–2 7

4. Szolnoki MÁV 2 1 0 3–1 7

5. Ajka 2 0 1 5–3 6

Gyirmót 2 0 1 5–3 6

7. Dorog 2 0 1 3–5 7

8. Vasas 1 2 0 4–3 5

9. Haladás 1 1 1 7–4 4

10. Pécs 1 1 1 6–4 4

11. Szentlőrinc 1 1 1 3–2 4

12. Budaörs 1 0 2 3–4 3

13. Soroksár 1 0 2 1–2 3

14. Győr 0 2 1 4–5 2

15. Szeged 0 2 1 3–4 2

16. Kaposvár 0 2 1 2–3 2

17. Kazincbarcika 0 2 1 3–5 2

18. Csákvár 0 1 2 2–6 1

19. Siófok 0 1 2 4–9 1

20. DEAC 0 0 3 1–6 0