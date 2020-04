A magyar labdarúgóknak is le kell mondaniuk bérük egy részéről

A külföldi labdarúgóklubok után immár a magyar csapatok is elkezdték játékosaik fizetését csökkenteni, miután a koronavírus-járvány már hazánk gazdaságára is negatív hatással van.

Hol könnyebben, hol nehezebben megy az egyezkedés. Például az olasz Juventusnál az első keret összes játékosa, illetve Maurizio Sarri vezetőedző is lemondott négyhavi fizetéséről, ezzel mintegy 90 millió eurót spórolva a klubnak. A La Ligában szereplő Barcelona és Atlético Madrid futballistáinak 70 százalékkal csökkent a fizetése a spanyolországi válsághelyzet idejére, de persze sok más, nem sztárklub esetében is megnyirbálták a béreket – teljesen érthető módon.

A magyar egyletek kissé lassabban lépnek az ügyben, az NB I.-ben eddig csupán a Diósgyőr jelentette be, hogy a játékosok, a stáb és a menedzsment is 30 százalékkal kevesebb pénzt kap kézhez április 1-jétől. A többi élvonalbeli csapatnál egyelőre folynak a bértárgyalások, példaként a Debrecennél mínusz 20 százalékban gondolkodnak a labdarúgók. A másodosztály együtteseit úgy tűnik, érzékenyebben érinti a válság, hiszen ott már többen is jelezték, bizony kénytelenek összehúzni a nadrágszíjat.

A Dorog elnöke, Mayer László igen szókimondóan nyilatkozott a csakfoci.hu-nak: – Most mindenki azzal foglalkozik, hogy hol és mennyivel csökkennek a fizetések. Ugyanakkor azt is megvizsgálhatnánk, hogy ebben a helyzetben a játékosok eleget tudnak-e tenni a munkaszerződésükben foglaltaknak. Vajon a munkájuk hány százalékát tudják most elvégezni? Tartaléklángon történő üzemelés folyik, ebben a helyzetben egy 80 százalékos bércsökkentés sem lenne irreális.

Az NSO ennek ellenére úgy tudja, a dorogiaknál a fizetés mértékétől függően sávos, „csupán” 40–60 százalékos bércsökkentésről van szó. A Nyíregyháza a honlapján számolt be róla, hogy vezetősége megállapodott az alkalmazottakkal, igaz, a csökkentés pontos mértékéről nem tettek említést. Győrben sem közöltek konkrét számokat, csak annyit, hogy a drasztikus fizetéscsökkentési javaslatot elfogadták a játékosok. A Haladásnál egyenesen úgy nyilatkozott Séllei Árpád ügyvezető igazgató, hogy a klub bajban van, és nagy szükségük lenne támogatókra: – Annyi pénzünk van, hogy az aktuális, március havi, már csökkentett béreket el tudjuk utalni.

Az MTK-nál mínusz 20 százalékban egyeztek meg, Siófokon még tárgyalnak, viszont Budafokon jelezték, a játékosok továbbra is megkapják a teljes fizetésüket. Több helyen pedig kivárnak, többek között Békéscsabán, ahol Igricz Mihály, a klub ügyvezetője elmondta: – Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen viszonylag alacsony alapfizetéssel kötöttük meg a szerződéseket. Úgy látszik, jól döntöttünk.

Természetesen kíváncsiak voltunk a Szolnoki MÁV helyzetére is, Földi Sándor ügyvezető igazgató viszont egyelőre nem kívánt nyilatkozni. A harmadosztályú Jászberény a hivatalos honlapján számolt be a jelenlegi állapotokról, Német Gyula vezetőedző tájékoztatta a közvéleményt, és arról is szót ejtett, hogy nem mindenhol ilyen rózsás a helyzet:

– Szerencsére olyan korrekt vezetőkkel dolgozhatok együtt, akik valamennyi játékossal megegyeztek a további folytatásról, senkit nem küldtek el, senkivel nem bontottak szerződést. Az ismeretségi körömben ez nem mindenhol van így. Akad olyan klub, ahol azonnal hazaküldték az összes játékost, és azóta sem edzenek.

Szerencsére a két NB-s csapatunknál nem így van, a futballisták otthon edzenek. Azt azonban nem tudni, mikor vehetnek részt közös tréningeken, az pedig úgy tűnik, még odébb van, hogy tétmérkőzéseken is pályára léphessenek.