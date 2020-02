A MÁV FC számára még tart a felkészülési időszak

Vasárnap rajtol – párosítások a sportműsorban – az NB II. tavaszi idénye, azonban a Szolnoki MÁV nélkül, mivel a mieink szabadnaposak a 22. fordulóban.

A Balmazújváros kizárása miatt ezúttal a MÁV FC „marad ki a jóból”, viszont legalább egy héttel tovább készülhet a bajnoki idényre, és megfigyelheti, hogyan erősítettek a riválisok, változott-e a játékuk. A szolnoki keret eddig még változatlan, máshol viszont egyáltalán nem ez a helyzet.

Reménytelenül: Vác

Indítsuk most hátulról a sort, hiszen a bennmaradás szempontjából úgyis itt zajlanak az igazán fontos dolgok. Az utolsó Vác gyakorlatilag már kiesett, csodaszámba menne, ha innen megmenekülne. A keretük is minimálisan változott, tehát nem várható, hogy akkorát változna pozitív irányban a teljesítményük.

Menekülőre fogva: Haladás

A Haladás viszont komoly veszélyt jelenthet a Szolnokra, mert ugyan a hatpontos hátrányuk nem kevés, a vezetőedzői posztot átvette Mátyus János, míg a keretet is megerősítették. Érkezett a háromszoros válogatott Devecseri Szilárd (ZTE), a Lokival bajnoki korábban címet szerző Verpecz István (legutóbb Balmazújváros), Schimmer Szabolcs (Sárvár), Rácz Ferenc (legutóbb Kozármisleny) és Tóth Barna (Nyíregyháza). Közben viszont távozott Gaál Bálint, Eszlátyi István), Jurij Habovda, Novák Csanád – aki Szolnokon próbajátékon vesz részt –, Nyári Patrik, Petró Balázs és Tóth Martin, ám várhatóan egyáltalán nem gyengültek meg a szombathelyiek. Jövő vasárnap pedig épp a Haladást fogadja majd a MÁV, ami igazi hatpontos meccs lesz.

Alakulóban: Tiszakécske

A kécskei csapatnál is – akárcsak a MÁV-nál – a góllövés jelentette a legnagyobb gondot az ősszel – bár a védelmük sem volt annyira acélos –, ezen igyekeztek változtatni az átigazolási időszak alatt. Ennek tükrében elölre Máté János érkezett Pécsről, aki fél évet Szolnokon is játszott 2013-ban, de a Fradiban is megfordult korábban. Farkas Norbert a védelmet hivatott megerősíteni, míg kölcsönből érkezett Tóth Barnabás, Lu­kács Dániel és Temesvári Attila (előbbi DVTK, utóbbi kettő Honvéd). A távozói oldalon hat játékos található, akiknek nagy része kiegészítőember volt, a padon viszont marad Virágh Ferenc, aki ősszel még megbízott edzőként irányította a csapatot.

Visszatérő trénerrel: Ajka

Az ősz végén Kis Károly betegséggel küzdött, így nélküle kellett vitézkednie az Ajkának, amelynek a tréner hiánya meg is látszott a teljesítményén. A korábban a Szolnoki MÁV-ot két ízben is irányító edző visszatért a csapathoz, ami mindenképpen pozitívan hathat a játékosokra. A keretben némi változás történt, érkezett Tar Zsolt a védelembe (Győr), Tóth Gergely a középpályára (Kaposvár) és Zamostny Balázs a támadósorba (Siófok). Hatan itt is távoztak, ám leginkább azok, akik kevés lehetőséget kaptak.

Távolabb a veszélyzónától: KBSC, Szeged, Budaörs

Ez a három gárda picit előrébb található, de biztonságban még egyikük sem érezheti magát. Egy rossz sorozat bármelyiküket hátrébb sodorhatja, így járt az ősszel a Budaörs is, amely megjárta a kiesőzónát, épp a Szolnok elleni veresége után. Náluk kevés változás történt, így hasonló teljesítmény várható tőlük tavasszal is.

A Szeged számára sem ismeretlen a kiesőzóna, amelynek leginkább a szezon eleje alakult rosszul, de amióta az új stadionjukban játszanak, feljavult a teljesítményük – főleg hazai pályán. Itt már nagyobb volt a mozgás, Hudák Martin, Grumics Miroszláv (mindkettő ZTE) és Kuti Krisztián (DVSC) érkezése pedig nagyot lendíthet a csapat teljesítményén.

A Kazincbarcika többnyire a középmezőnyt erősítette az ősszel, és ettől most sem állnak messze, viszont az igazolásokból úgy tűnik, ők is érzik, ennél kicsit több kell. Hegedűs Márk a Honvédtól jött, és tavaly az Európa-liga selejtezőjében is pályára lépett. Alan Kovác Nyíregyházáról érkezett, míg Gábor Lukács Ózdról tért vissza. Viszont fájó lehet a házi gólkirály, Lukács Raymond elvesztése.

Maximalizálják az élvonalban a béreket A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöksége csütörtökön tette közzé beszámolóját, melyből kiderül, hogy reformokat vezetnek be az NB I. 2020–2021-es idényétől. Az őszi szezon augusztus 1-jén kezdődik, melyben az élvonalbeli klubok legfeljebb 25 labdarúgót nevezhetnek a bajnokságba. Emellett korlátozzák a játékosok összesített bértömegét, vagyis egyfajta bérsapkát vezetnek be – részleteket viszont még nem közöltek. A Magyar Kupa lebonyolításában is változás lesz, ezentúl minden körben egy mérkőzésen dől majd el a továbbjutás. Az NB II. kapcsán viszont marad a régi rendszer, továbbra is húsz csapat szerepel majd a pontvadászatban, ahol a kluboknak legalább egy U20-as játékost kell szerepeltetniük a mérkőzéseken.