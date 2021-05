A MÁV idegenben, a JFC és a TVSE top ötös csapat ellen lép pályára

Újabb vasárnapi játéknap az NB II.-ben és az NB III.-ban, csapataink részvételével. A Szolnoki MÁV 17 órától Békéscsabán szerepel, a Tiszafüred már 15 órakor pályára lép Balassagyarmaton, míg a Jászberény 17.30-tól fogadja a Füzesgyarmatot.

Ezt ne hagyja ki! Csak a megszorítást és a hitelt ismeri a baloldal

Az utolsó idegenbeli meccs

Már a hajrában járnak az NB II. küzdelmei, a MÁV FC pedig az utolsó mérkőzését játssza vendégként ebben a kiírásban. A cél már egyértelműen a hetedik hely megtartása, ehhez viszont Békéscsabán is pontot kell szerezni. Az Előre elég gyengén szerepel tavasszal, de két körrel ezelőtt a DVSC ellen (4–4) megmutatták, hogy nem szabad lebecsülni a csapatot.

Masszív védelem ellen

A Balassagyarmat a második legjobb védelemmel bír a Keleti csoportban. Az pedig nagyon beszédes adat, hogy a 2021-ben lejátszott 12 meccsükön mindössze három (!) gólt kaptak. Igaz, amikor a három találkozón azt az egy-egy találatot beszedték, egyaránt 1–0-s vereséget szenvedtek. A Fürednek továbbra is nagyon kellenek a pontok, az éllovas ellen pedig megmutatták: bennük van a bravúr.

– Látva a csapat Tiszakécske elleni teljesítményét, azt a küzdőszellemet, amivel sikerült meglepnünk a listavezetőt, úgy gondolom, lehet sanszunk egy jó eredményre – vélekedett a hétvégi találkozóról Dor­csák Zoltán edző klubja honlapjának. – Ha elhisszük, hogy van keresnivalónk, bármi lehet. Nyugodtan mondhatom, a Balassagyarmat az egyik legstabilabb gárda a Keleti csoportban. Szinte az összes meccsüket láttam, így remélem, nem tudnak meglepni minket.

Hazai rangadó

Berényben azért dolgoznak, hogy meg tudják őrizni dobogós helyüket. Ezért is különösen fontos a Füzesgyarmat elleni találkozó, hiszen a közvetlen riválistól nem szabad kikapni, meg kell őrizni az ötpontos távolságot. Persze az még jobb lenne, ha nőni is tudna a különbség. Jó hír, hogy bővebb kerettel dolgozhat a szakmai stáb, mint az elmúlt hetekben.

– Az elmúlt meccseken eléggé foghíjas keret állt Német Gyula edző rendelkezésére, ám mostanra némiképp javult a helyzet – nyilatkozta a klub honlapjának Pikó Attila technikai vezető.

– Szanyi Krisztián felépült, egy ideje már a csapattal edz, legutóbb a keretben volt, s akár pályára is léphet vasárnap. Szőllősi Feri Putnokon dőlt ki a sorból, a combját fájlalta. Hatvanban már leült a padra, s öt percre be is állt a hajrában. Deli Márió a Sényő elleni találkozó óta nem volt teljesen egészséges, de rövid időre már beszállt a Tállya és a Hatvan ellen is. László Krisztián orrsérülése rendbe jött, míg Nagy Márió túl van a Covid-oltáson, ő is bevethető. Ugyanakkor úgy tűnik, Muhari Zoltán számára véget ért a szezon, sérvműtét előtt áll a fiatal játékos.