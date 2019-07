A megyei hölgyek körében is egyre népszerűbb a foci

A helyi futballklub vezetése év elején úgy határozott, hogy női csapat toborzásába kezd.

– Szerettük volna az egyesületünknél a hölgyek körében is népszerűvé tenni ezt a sportot, illetve a klub hosszú távú céljai közt korábban is szerepelt már, hogy női csapatot alakítsunk – emelte ki Smidéliusz Ernő, a Tószeg KSE elnöke.

Kiss Balázs, a helyi felnőtt csapat kapitánya vállalta a feladatot, hogy az utánpótláskorúak mellett a nőket is edzi. Mint oly’ sokan, Balázs is hétéves korában került kapcsolatba a focival. Az édesapja a helyiek egyik toborzására vitte el, elmondása szerint azóta rabja ennek a sportnak.

– Idén januárban indult el a szervezés, és már akkor el is kezdődtek az edzések a női csapat háza táján. Az egyesület hivatalos Facebook-oldalán hirdettük meg az alakulási szándékot, és nagy örömünkre már az elején nagyon sokan jelentkeztek. Jelenleg tizenhét igazolt játékosa van a szakosztálynak.

A negyvenéves Tóth Tímea is a közösségi oldalon találkozott a felhívással.

– Korhatár nélkül kerestek nőket, azt gondoltam, ott a helyem. A sportok közül a foci mindig a szívem csücske volt, a családomban többen választották a szabadidő eltöltésének ezt a formáját. Először csak a mozgás miatt kezdtem el, de ahogy jobban belemerültünk az edzésekbe, edzőmeccsen és kupán is szerepeltünk, úgy nőtt egyre jobban a versenyszellem bennem – mesélte Timi.

Majd hozzátette, hogy szerinte elég sok a lemaradása, de Kiss Balázs és a tapasztaltabb csapattársai is sokat segítenek neki a felzárkózásban.

– Kíváncsi voltam, milyen lehet lányokat edzeni, főleg úgy, hogy sokan voltak olyanok, akik még nem sportoltak rendszeresen, vagy éppen nincsenek otthon a csapatsportokban. Az eltelt fél évben nem vettem észre nagy különbséget. Ha alázatos és szorgalmas valaki, ugyanolyan élmény vele dolgozni, akár fiú, akár lány az illető.

Eddig két kispályás tornán vett részt a Tószeg KSE női csapata, melyeken harmadik és negyedik helyet sikerült szerezni, valamint volt egy hivatalos edzőmérkőzésük is a Tiszaföldvár ellen.

– Rendkívül pozitív vagyok, és a visszajelzések is azok. Mind állóképességben, mind erőnlétben rengeteget fejlődtek a lányok az elmúlt fél évben, és azon dolgozunk közösen, hogy ez tovább folytatódjon – mondta az edző.

– Nagyon jó közösség alakult ki. Szívesen látogatom az edzéseket, és erőnlétileg is sokat fejlődtem az elmúlt fél évben. Szeretném, ha a csapatunk a következő idényben egy jó helyezést érne el – hangsúlyozta Timi.

A nyári felkészülési időszakot követően a 2019/20-as évadban a megyei női bajnokságba nevezett a csapat. És mint minden más csapatnak, nyilván a Tószegnek is az a célja, hogy minél előkelőbb helyen végezzen.

Sorra alakulnak a női csapatok

A tavalyi évben a Karcag, a Tiszaföldvár, a Tiszaszentimre és a Fegyvernek együttese a végül kizárt Békéscsabával harcolt az elsőségért. Idén a nevezett csapatok száma már hét lett, Tószeg és Szajol és Tiszajenő is beáll a megméretések sorába. Egyre több hölgy gondolja, hogy ezt a nem is túl szokatlan sportot választja magának hobbiként, sokszor férfiakat is megszégyenítő cseleket bemutatva a pályán. A családanyák szerepe viszont a pályán kívül is fontos, nem egyszerű tehát a heti három edzést, a munka és a háztartás világát összehangolni.