A nyeretlen Jászkisér fogadja a veretlen TFC-t

A megyei első osztály hétvégi fordulójában az eddig még pont és rúgott gól nélkül álló Jászkisér az aranyéremre hajtó, százszázalékos Törökszentmiklós ellen kezdhetné meg a felzárkózást.

Vasárnap, 16.00

Jászkisér (15.) – Törökszentmiklós (2.)

Vezeti: Bodac Tamás (Kálnai Milán, Vásár Béla)

A Jászkisér az előző évadban a 14. helyen végzett, vagyis saját erejéből harcolta ki a bennmaradást. Nos, az előrelépés egyelőre nem akar összejönni, a szezonkezdet elég rosszul alakul számukra: Tószegen 6–0-ra, a Fegyvernek ellen otthon 2–0-ra, míg legutóbb a Karcag vendégeként 7–0-ra kaptak ki. Azaz nemcsak az első pont, még az első gól is várat magára.

Ezzel szemben a Törökszentmiklós – amely az elmúlt idényben megszerezte az ezüstérmet – egyelőre százszázalékos az idei kiírásban. Két 4–3-as győzelmet arattak hazai pályán, előbb a Tiszaföldvár, majd a Mezőtúr ellen, míg a Kunhegyes otthonában 2–0-ra nyertek. Mindez azért is megsüvegelendő, mert közben a Magyar Kupában is hibátlanok maradtak, búcsúztatták a Karcagot (4–0), a Jánoshidát (2–1) és a Tiszafüredet (2–1) is, így feljutottak az országos főtáblára.

Az előzményeket tekintve tehát nehéz lenne arra következtetni, hogy a kiséri csapatnak sikerül borsot törni a TFC orra alá, ráadásul a miklósiak az előző szezonban is csúnyán kitömték ellenfelüket, idegenben 4–0-ra, majd tavasszal 12–1-re. A Jászkisér előbb-utóbb elkezdi gyűjteni a pontokat, de arra nem tennénk nagy pénzt, hogy ez a sorozat vasárnap kezdődik el. Viszont ha hamar megszereznék első góljukat, talán megnehezíthetnék a vendégek dolgát.

Mesterszemmel

Vígh Ferenc, a Jászkisér edzője: – Az a legnagyobb gondunk, hogy többen is a játékosok közül komolytalanul állnak hozzá az edzésekhez és a mérkőzésekhez, szóval nem véletlen ez a 0–15-ös gólkülönbség. Ráadásul meghatározó futballisták mentek el tőlünk a nyáron, például Vincze Gabi, Vígh Bence, Czibak Attila és Tóth Zoli, de ha az akaraterő meglenne, az eddiginél akkor is jobb eredményeket tudnánk elérni. Vannak még csodák, de kicsi a valószínűsége, hogy a Törökszentmiklós ellen szakad meg a rossz sorozatunk.

Kinyik György, a Törökszentmiklós edzője: – Nem hiszem, hogy sima mérkőzés lesz, ugyanúgy készülünk, mint bármelyik másik találkozóra. Tanultunk ebből, mert tavaly azért volt olyan, hogy azt hittük, könnyű meccs lesz, de végül pontokat veszítettünk. Bár örülnék neki, ha a pályán is megmutatkozna, hogy mi vagyunk az esélyesek, és könnyedén tudnánk nyerni, mivel a múlt héten és azelőtt is kupamérkőzést játszottunk hét közben, ráadásul jövő szerdán is pályára lépünk a Tiszafüred ellen (előrehozott bajnokin – a szerk.). Szóval, jól jönne, ha néhány játékosnak tudnánk több pihenőidőt adni a megfeszített program és a nehéz mérkőzések sora miatt is.

További párosítások

Szombat: Mezőtúr–Jászfényszaru, Kunhegyes–Újszász, Tiszaföldvár–Szajol, 16.00

Vasárnap: Jánoshida–Tószeg, Tiszafüred–Fegyvernek, Jászárokszállás–Karcag, 16.00

Szabadnapos: Kisújszállás