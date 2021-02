A sereghajtó DEAC otthonába látogat a Szolnoki MÁV

Újabb idegenbeli mérkőzés előtt áll a Szolnoki MÁV, amely vasárnap 14 órakor az utolsó helyezett DEAC vendégeként lép pályára az NB II. 25. fordulójában.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Papíron kötelező győzelem vár a kék-fehérekre, hiszen a sereghajtóhoz látogatnak, de mint tudjuk, sokszor ezek a legnehezebb mérkőzések. Láthattuk ezt augusztusban is, amikor a MÁV FC 1–0-ra tudott nyerni a DEAC ellen hazai pályán, egy teljesen kiegyenlített találkozón. Akkor egyébként a szolnoki születésű Balogh Pál edzette a debrecenieket, közben viszont Sándor Tamás ült le a kispadra.

A váltás – legalábbis egyelőre – nem jött be, mert mindkét tréner alatt ugyanaz az egyetemi csapat mérlege: 12 meccsen kettő győzelem, vagyis hat pont, ami rettentően kevés. Nem is szerzett még pontot idén a DEAC, gólkülönbségük ezen a három bajnokin 2–9. A sok kapott gólban a kapusuk is benne van, nem volt olyan összecsapás, amelyen a Kisvárdától kölcsönkapott Zöl­desi Illés ne hibázott volna egy-egy találatnál – nem lenne meglepetés, ha végül nem is ő védene vasárnap.

Rajta kívül is jó páran jöttek a csapathoz. A DVSC-től kaptak kölcsönbe öt játékost, míg Kazincbarcikáról Bereczki Dániel, Izlandról Zachán Péter érkezett, míg Si­di­be Ib­ra­hima megkapta januárban a magyar állampolgárságot, így a 40 éves, korábban a Lo­ki­val kétszeres bajnok csatár már játszhat a másodosztályban – két tizenegyesgólt már szerzett is, egyet a Dorog ellen, egyet a DVSC kapujába lőtt a kupában, tehát vigyázni kell majd a rutinos támadóval. Emellett tízen távoztak, tehát alaposan megváltozott a keret összetétele, ami biztosan nem könnyíti meg az edző dolgát, hiszen egy ilyen átalakulás után időbe telik, mire összeáll az együttes játéka.

Ami a MÁV-ot illeti, a gárda továbbra is remek formában van, hiszen az elmúlt 11 bajnoki meccsén nem talált legyőzőre, ráadásul múlt héten, Siófokon az első idegenbeli sikerét aratta az évadban, megtörve ezzel a jeget. Rögtön jöhet a második vendéggyőzelem, ám nem szabad lebecsülni a hazaiakat, így látja ezt Csábi József vezetőedző is.

– A tabellára nézve valóban kötelezőnek tűnhet a három pont megszerzése, azonban az NB II.-ben nincs könnyű meccs, még ha az utolsó helyezettről is beszélünk – kezdte a szolnoki tréner, aki letöltötte eltiltását, így a DEAC otthonában ismét leülhet a kispadra.

– A jó szereplés miatt nekünk is nagyobbak az elvárásaink magunkkal szemben, talán ennek a találkozónak tényleg mi vagyunk az esélyesei, de ettől függetlenül rendkívül nehéz összecsapásra számítok. Fontos, hogy koncentráltak maradjunk, és ne higgyük azt, hogy ez egy könnyed siker lesz. A földön kell maradni, azt a szervezett játékot hozni, amit az egész szezonban, és akkor lehet gondolkodni a győzelemben is.

Továbbra is hiányzik majd a Tisza-parti együttesből Vó­lent Roland, viszont a sokáig sérült Földi Marcell már bevethető, a Siófok ellen ott is ült a kispadon. Csirmaz István problémája azonban még nem jött rendbe, de legalább a csapatnak nincs eltiltottja, igaz, Tamás Lászlónak vigyáznia kell, mert már begyűjtött négy sárga lapot. A keret tehát adott, lehet folytatni a jó sorozatot. A vereség ezúttal mindenképp csalódást jelentene, a döntetlennel talán már sokan kiegyeznének, de a szurkolók többsége várhatóan győzelemben reménykedik, amire képes is a szolnoki alakulat.

Az NB II. állása