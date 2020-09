A sérültekkel sereghajtó Szajol a Fegyverneket fogadja

A Szajol és a Fegyvernek sem rajtolt jól a megyei első osztály idei szezonjában, vasárnap viszont egymás ellen javíthatnak az ötödik fordulóban.

Vasárnap, 15.30 Szajol (15.) – Fegyvernek (12.)

Két olyan csapat találkozik egymással, amely eddig nem szerepel túl jól. Mindez leginkább a hazaiakra igaz, hiszen a Szajol jelenleg sereghajtó a négy meccsen szerzett egy pontjával. Mindennek a rengeteg sérült az oka, így nem csoda, hogy a fiatalok nem tudják hozni a rutinos játékosok által felállított szintet. Fegyverneken ezzel szemben kevésbé váratlan, hogy a hátsó régióhoz tartoznak, hiszen az elmúlt években ez volt a trend. Viszont az bizakodásra adhat okot, hogy a törökszentmiklósi 11–1-es vereséget leszámítva a meccseiken helytálltak, az éllovas Martfűt is megszorították.

Mesterszemmel

Donkó Krisztián, a Szajol edzője: – Hiába pótoltuk a nyáron távozókat, sajnos rengeteg sérültünk van, tíz játékosunk hiányzik, így fiatalokkal vagyunk kénytelenek felállni. Múlt héten, a Jászfényszaru ellen örültünk, hogy ki tudtunk állni. Ez a helyzet pedig még várhatóan két-három hétig nem változik, ezáltal számunkra jelenleg minden meccs nehéz, amelyeken nem mi vagyunk az esélyesek. Nem is igazán tudok mit mondani, hogy mi várható a Fegyvernek ellen. Megtesszük, amit tudunk.

Balogh Gábor, a Fegyvernek edzője: – A szezon eddigi részében voltak jó meccseink, és voltak rosszak is. Azt mondom, eddig elégedett lehetek, mert ugyan kevesebb pontot szereztünk, mint amennyit terveztem, de a törökszentmiklósi mérkőzés kivételével minden találkozón jó teljesítményt nyújtottunk. Sajnos az edzéslátogatottság még mindig nem éri el azt a szintet, amit ez az osztály megkövetel, és amíg ez nem változik, addig nem is tudunk előrelépni. A vasárnapi mérkőzésen az fog dönteni, hogy melyik csapat akarja majd jobban a győzelmet, ami abból a szempontból is sokat számíthat, hogy nem mindegy, ki hány pontot szerez a következő hetekben, mivel szerintem sokáig már nem tart ez a bajnokság.

További párosítások

Szombat: Törökszentmiklós–Újszász, Kunszentmárton–Kunhegyes, Tószeg–Jánoshida, 15.30.

Vasárnap: Jászárokszállás–Jászfényszaru, 15.30.

Szabadnapos: Mezőtúr.

Csak öt mérkőzés A megyei első osztály ötödik fordulójában csupán öt mérkőzést rendeznek meg a hétvégén. A Tiszaföldvár–Kisújszállás találkozót a földváriak vasárnapi, Fehérvár elleni Magyar Kupa-összecsapása miatt szerdán (15.30), míg a Martfű–Karcag meccset október 7-én (14.30) pótolják, miután utóbbi csapat még karanténban van egy pozitív koronavírusteszt miatt.