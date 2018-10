A Szolnok és a Jászberény is hazai pályán szerepel vasárnap

Immár a 9. forduló mérkőzéseit rendezik labdarúgásunk harmadik vonalában.

Vasárnap 14.30-kor a Jászberény a Putnokot gyöngyösi albérletében, míg a Szolnoki MÁV FC a Debrecent a Tiszaligetben fogadja.

Az elmúlt körben mindkét csapatunk vereséget szenvedett, a Szolnok Egerben 2-0-ra, míg a Jászberény Debrecenben 5–1 arányban maradt alul.

– Sajnos nagyon elrontottuk a debreceni meccset – mondta a múlt heti forduló előtt még éllovas jászberényi legénység edzője, Arany László. – Tanulnunk kell a vereségből, és készülnünk kell a folytatásra. Koszta Péter kollégám jó kis csapatot hozott össze Putnokon, úgyhogy ellenük sem lesz könnyű dolgunk. Azért megpróbáljuk őket meglepni, céljaink eléréséhez nem hibázhatunk. Ilkovics Miki kivételével mindenki a fedélzeten, nincs mese, le kell győznünk a putnoki csapatot. Kellenek a pontok!

Mivel a Szolnoki MÁV FC mindig a Jászberény legutolsó ellenfelével találkozik, most fogadja a DEAC együttesét. – Hektikus csapat a DEAC, amely bárkitől képes kikapni, de a meglepetésgyőzelmek is benne vannak a játékában – jelezte Tóth Tibor, a MÁV edzője – Egy hete minden bejött nekik. Igyekeztünk kielemezni a játékukat, a fiataljaik mellett több olyan játékosuk van, akik a legfelsőbb osztályt is megjárták. Sajnos az elmúlt forduló nem sikerült, a helyzeteink megvoltak, de ki is maradtak. A játékunkkal nem volt gond, de sokkal jobban kell koncentrálunk, min tettük legutóbb. Egyértelmű, hogy javítani akarunk.

A bajnokság állása: 1. Sényő 19 pont, 2. ESMTK 17, 3. Jászberény (21–13) 16, 4. Szolnok (17–9) 16, 5. Tállya (15–10) 14, 6. Eger (12–9) 14, 7. Füzesgyarmat (11–8) 14, 8. Putnok (16–10) 13, 9. Nyírbátor (13–9) 11, 10. T. újváros 11, 11. DEAC 9, 12. Cigánd 6, 13. Sajóbábony 6, 14. SBTC 5, 15. DVTK II. 4, 16. Gyöngyös 3 pont.