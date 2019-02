A Szolnoki Dózsa csak kapaszkodott az eredmény után az OSC elleni derbin

A múlt hét keddi Mladost Zagreb elleni BL-sikert követően a bajnoki rangadóját elveszítette a Szolnoki Dózsa az OSC-vel szemben. A fővárosiak győzelmében az 5-0-s kezdés és az ötgólos Manhercz Krisztián játszott főszerepet.

Az ősz folyamán háromszor is megmérkőzték a felek, hiszen a bajnokságon kívül a Magyar Kupában is összehozta őket a sors. Két OSC-siker mellett egy döntetlenre futotta (ami kevés volt a továbbjutáshoz a kupában) a Szolnok erejéből. A mostani összecsapást viszont jó formában várhatták Bátori Bencéék, hiszen az utóbbi hetekben a BL-ben kétszer is legyőzték 11-8-ra a jó erőkből álló Mladost Zagrebet.

Talán éppen a horvátok elleni mérkőzés fáradtsága nyomta rá a bélyegét a Dózsa játékára az elején: az OSC 5-0-s rohammal kezdett, ekkor sokakban felsejlett a két csapat őszi szolnoki kupameccse, amikor 12-4-re nyertek az újbudaiak. Manhercz Krisztián egészen szédületes formát mutatott, szinte minden szögből betalált, a szoros őrizet ellenére is és már az első félidőben eljutott öt gólig. Ezzel szemben a Szolnok másfél negyed alatt csupán egyetlen kaput eltaláló lövést produkált…

A gólcsendet Andrija Prlainovics törte meg ötméteresből, ezt követően egészen 6-4-ig zárkóztak fel a Tisza-partiak, akik számára az is jól jött, hogy az eksztázisban játszó Manhercz megkapta második hibapontját és onnantól már kevesebbet volt a vízben. Ekkor azonban a korábban Szolnokon is megforduló Tóth Márton lépett elő főszereplővé, akinek a két találatával – mint később kiderült – megnyerte a meccset az OSC. A hajrában igencsak forrtak az indulatok és ezzel együtt a medence vize is: Prlainovics és Drasko Brguljan akaszkodott össze keményen, amit a játékvezetők mindkét oldalon végleg cserés kiállítással „díjaztak”. Az utolsó másodpercben még Viktor Rasovics egy pontot megmenthetett volna a Szolnoknak, de a lövése nem ért célt.

A Szolnokiak vezetőedzője, Zsivko Gocics így értékelte a látottakat:

– Nagyon rosszul kezdtünk, ami meghatározta a mérkőzés menetét. Azt tudtuk előre, hogy frissebb lesz az OSC, a problémát nem ez jelentette, hanem hogy a mi hibáinkból került jó helyzetbe az ellenfél. Az OSC az első két negyedben teljesen bedarált minket. Ötgólos hátrányból nehéz volt felzárkózni, az egyenlítés már nem sikerült.

Vad Lajos a hazaiak szakvezetője túlzónak érezte az 5-0-s kezdést és tudta, hogy a Szolnok fel fog támadni. A végén próbálták tartani az eredményt és az idővel is játszottak. Nagyon örült annak, hogy több jó egyéni teljesítményt is látott az együttesében.

OB I, B-CSOPORT

A-HÍD OSC ÚJBUDA–SZOLNOKI DÓZSA 8–7 (3–0, 3–3, 2–2, 0–2)

Nyéki uszoda, 500 néző. V: Csanádi, Homonnai

OSC: B. MITROVICS – MANHERCZ K. 5, Erdélyi, RANDJELOVICS 1, Hárai, Bundschuh, Drasko Brguljan. Csere: Ubovics, Seman, Salamon, Kovács Gergő, TÓTH M. 2. Edző: Vad Lajos

SZOLNOK: NAGY V. – Bátori 1, Prlainovics 2, Angyal, Kis G., V. Rasovics 1, ZALÁNKI 2. Csere: M. Alekszics, D. Lazics, Jansik D., Szatmári 1, Teleki. Edző: Zsivko Gocics

Gól – emberelőnyből: 9/2, ill. 10/2

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Hárai (29. p.), Angyal (30. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Drasko Brguljan (27. p.), Prlainovics (27. p.)