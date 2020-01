A Szolnoki Dózsa U15-ös csapata tornagyőzelmet ünnepelhetett

A Szolnoki Dózsa nyerte a meg a Hasznos II. István emléktornát a gyermek korosztályban.

A döntőben visszavágtak a Nagyváradnak a csoportkörben elszenvedett vereségért, előtte pedig az elődöntőben a BVSC-t verték magabiztosan Tóth Tamás és Hangay Róbert tanítványai.

– Hogyan értékeli a tornán látottakat?

– Eredetileg nyáron szerettük volna megrendezni ezt a tornát a szezon előtt, azonban annyira hamar kezdődött az idény, hogy erre nem volt lehetőség, így most a bő kéthónapos téli szünetben került rá sor – kezdte Tóth Tamás edző, aki ezúttal egyedül irányította a csapatot, Hangay Róbert vezetőedző válogatottbeli edzői elfoglaltsága miatt.

–Több csapatot is szerettünk volna vendégül látni, azonban végül hattagú, de színvonalas mezőny jött össze. A csoportban a Ceglédet 16-14-re vertük, azonban a Nagyváradtól egy igencsak gólgazdag meccsen 20-15-re kikaptunk. Ebből a vereségből azonban talpra tudtunk állni, hiszen a másik csoport első helyezettjét, a BVSC-t 18-11-re vertük, azt azonban hozzá kell tennem, hogy a zuglóiak nem a legerősebb összeállításukban érkeztek ezúttal Szolnokra. Ez a siker így is akkora lökést adott a srácoknak, hogy a döntőt a valós tudásuknak megfelelően játszva magabiztosan nyerték meg a Nagyvárad ellen.

– Mit vár a csapattól a bajnokság második felében?

– A felsőházban, vagyis az 1-8. helyért csatázunk, az eddigi öt forduló során három győzelmet és két vereséget könyvelhettünk el, ezzel a negyedik helyen állunk. Február 2-án a Debrecen ellen folytatódik számunkra a pontvadászat. Nem határozunk meg konkrét célt, azt szeretnénk, hogy minél gyorsabban fejlődjenek és hosszú távon szeretnénk beépíteni őket a felnőtt szolnoki csapatba és minél tovább a vízilabda vérkeringésében tartani mindannyiukat.

– A csapat szerkezete nagyon jó, a kezdőnket nézve minden poszton van egy, az átlagosnál lényegesen jobb játékosunk. Cseh Alex, Balla Dominik és Simon Donát is stabil A-válogatottnak számít az U15-ös korosztályban. Magyar Gergő kapus poszton bizonyítja tehetségét, ahogyan a döntőben is tette, lehet rá számítani, valamint Németh Bence az utóbbi időben került be a B-válogatottba.

– Milyen a gyerekek hozzáállása?

– Érződik a kamaszkor hatása rajtuk. Általánosságban elégedettek vagyunk velük a munkamorál szempontjából is, de egyének tekintetében el kell mondani, hogy vannak különcök, akiket másképpen kell kezelni. A csapat zöme most felvételizik, nekik nincsen lehetőségük reggel is edzeni, ahogyan a serdülők ezt megteszik heti kétszer, egyedül Németh Bencének van erre módja, aki már kilencedikes a Széchenyi István Gimnáziumban. Bízunk benne, hogy ez a roppant ígéretes 2005-ös korosztály serdülő, majd ifikorban is ott lesz az ország legjobb csapatai között, ezen dolgozunk nap mint nap.

Eredmények

A Hasznos István emléktorna végeredménye:1. Szolnoki Dózsa, 2. Nagyvárad, 3. BVSC-Zugló, 4. Szabadka.

A torna legjobb játékosa: Balla Dominik (Szolnok).

A legjobb kapus: Magyar Gergő (Szolnok).

A gólkirály: Orsós Richárd (Nagyvárad)