A szolnoki Furkó Kálmán reméli, hogy nem vész kárba az éve

Furkó Kálmán, a szolnoki Tisza Evezős Egylet versenyzője számára is megállt kicsit az élet a koronavírus-járvány miatt, pedig olimpiai kvalifikációs viadalokra is készült. A tavalyi sikeres év ellenére szakágat és társat váltott, erről is beszélgettünk a huszonkét éves sportemberrel.

– Igencsak sikeres évet tudhatott maga mögött, hiszen 2019-ben három világversenyen is kiválóan szerepelt a társával, ennek ellenére idén már mással evez. Mi az oka a váltásnak?

– Tavaly a győri Szabó Bencével eveztem, viszont az nem olimpiai szám volt, amiben versenyeztünk. Mivel úgy volt, hogy idén ötkarikás játékokat rendeznek, ezért váltanunk kellett. Könnyűsúlyban a kormányos nélküli kettes nem szerepel az olimpiai programban, csak a kétpárevezős. Tudni kell, hogy tavaly váltottevezésben versenyeztünk, idén párevezésben kell helytállni, így gyakorlatilag szakágat váltottunk.

– Bence szinte hibátlanul evez az előbbiben, és mivel egész pályafutása során így versenyzett, ezért neki a másik nem megy igazán. Megpróbáltuk, de így nem bizonyultunk hatékonynak és gyorsnak. Ez az oka a partnercserének, így idén a budapesti Tamás Bencével ülök egy hajóban. Ő abszolút párevezős, és vele jól működtünk együtt ebben a számban. Az edzők is így gondolták, és a vízi tesztek is ezt támasztották alá.

– Hogyan alakult az eddigi éve?

– Az év elején Törökországban edzőtáboroztunk egy hónapot, ott dőlt el, hogy Tamás Bence lesz az új társam, és el is kezdtünk készülni az idei versenyekre. Majd ezután két hetet itthon töltöttünk, ezt követően pedig két hétig lettünk volna Horvátországban, amiből végül csak egy hét lett, mert a vírus miatt hazarendeltek minket. Majd Szegeden három hétig edzettünk volna, de ebből is csak két hét lett, mivel most már mindenkinek itthon kell maradnia. Két nagyon fontos versenyre készültünk, a két pótkvalifikációs viadalra.

– Az európai kvalifikációs regattát az olaszországi Varesében április 27. és 29. között, míg a világkvalifikációs viadalt a svájci Luzernben május 22. és 24. között rendezték volna meg, de a nemzetközi szövetség törölte a versenyeket a járvány miatt. Jelenleg a szövetség határozatát várjuk, hogy eldöntsék, hogyan osztják ki a maradék kvótákat. Arra számítunk, hogy mivel egy évvel tolódik az olimpia, így a pótkvalifikációs versenyeket is csak jövőre rendezik meg, talán ugyanabban az időpontban, ahogy idén lett volna.

– Miként készül jelenleg?

– Otthon edzek én is. Hazavittem egy ergométert, vannak görgőim és súlyzóim, ezekkel próbálom magamat szinten tartani. Ezért a formával azt gondolom, nem lesz baj, persze a társammal együtt töltött kilométerek hiányozni fognak. Szerencsére a kijárási korlátozás értelmében egyénileg elmehetek a szabadba is sportolni, így eljárok futni és biciklizni is. Ez azért nagy pozitívum, mert megőrülnék a négy fal között, így viszont el tudom tölteni az időmet.

– Mit szól az olimpia elhalasztásához?

– Mi ezzel időt nyertünk. Tamás Bencével mi még viszonylag friss pár voltunk, három-négy hónapunk lett volna együtt felkészülni a pótkvalifikációra, így viszont lesz időnk még inkább összeszokni, talán egy évünk is jut rá. Egyébként egyet tudok érteni a döntéshozókkal, hogy a halasztás mellett tették le a voksukat, mert az olimpia megrendezésével csak tovább romlott volna a vírus okozta helyzet. Persze az fájó, hogy nagyon sok melót beletettünk a közös munkába, és nem tudjuk, hogy ezt mikor tudjuk „kivenni”.

– Hogyan alakulhat az esztendő további része? Úgy tűnik, még hónapokig nem lesznek versenyek.

– Remélem, hogy idén rendeznek valamikor viadalokat, legalább egy Eb-t vagy egy vb-t, amin el lehet indulni, különben eléggé kárba veszne ez az év. Ez tartja bennem a lelket, hogy csináljam tovább, mert úgy céltalanul nehéz nap mint nap „meghalni” az edzésen. Június elején lett volna Poznanban, Lengyelországban Európa-bajnokság, de azt is elhalasztották. Amiben még bízom, hogy augusztus végén rendeznének világbajnokságot nem olimpiai számokból a szlovéniai Bledben, ahol el tudnánk indulni Szabó Bencével könnyűsúlyú kormányos nélküli kettesben, amiben tavaly is szerepeltünk. Ez egyébként is egy B terv volt arra az esetre, hogy ha nem jönne össze a kvóta, de így elképzelhető, hogy fő céllá lép elé.