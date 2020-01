A Szolnoki KCSE csapatai tizenegy versenysorozatban szerepelnek

A Szolnoki KCSE felnőttcsapata a gyengébben sikerült tavalyi szezont követően most második helyen áll a férfi NB II. Észak-keleti csoportjában. Vitális Sándor elnök erről is mesélt nekünk, valamint beszámolt az utánpótlás helyzetéről is, illetve a távlati célokról.

– Hogyan értékeli a felnőtt­csapat őszi teljesítményét?

– A férfi NB II.-es együttesünk nagy átalakuláson ment keresztül a nyáron – kezdte Vitális Sándor. – Egyrészt a Dél-keleti csoportból átkerültünk az Észak-keletibe, másrészt pedig jó néhány játékos érkezett hozzánk. Zömében szolnoki kötődésűek, akik vagy itt dolgoznak, vagy itt tanulnak, illetve néhány „légiós”. Bár az előzetes vélekedések szerint jóval erősebbnek tűnt az észak-keleti régió, mint ahol korábban szerepeltünk, mégis sorra nyertük ősszel a mérkőzéseket. A korábban NB I./B-ben szereplő kulcsembereink hozták magukat.

– A listavezető Debrecennel sajnos már a második fordulóban összekerültünk, és idegenben vereséget szenvedtünk, azt gondolom, hogy az idény végén képesek lettünk volna ellenük is nyerni. Ezzel együtt is kiváló mérlegünk van, hiszen hét győzelem mellett egyszer ikszeltünk és csupán kétszer kaptunk ki, négy pont a hátrányunk az éllovassal szemben. Előzetesen az első öt hely egyikére vártuk magunkat, de most már a dobogós helyezés eléréséért küzdünk.

– Hogyan szerepelnek az ifjúságiak és a serdülők?

– Edzőváltás történt az ősz során, nem voltunk elégedettek a srácok fejlődésével. Rendet kellett tenni a fejekben. Takács Péter kollégámmal, aki egyébiránt a felnőttgárdának is edzője, vettük át ketten a csapatok irányítását, rendeztük a sorokat. A munkát nehezíti, hogy sokan sérüléssel bajlódnak, valamint a hétközi távoli utazások is megviselik a játékosokat. Az ifjúságiak a hetedik, míg a serdülők a hatodik helyről várhatják a folytatást a harmadosztályban. Emellett a megyei felnőttbajnokságba is beneveztük a srácokat, hogy szokják a terhelést, a felnőttek elleni összecsapásokat, a kemény ütközéseket, és ezáltal, amikor majd az NB II.-ben alapemberekké válnak, nem lesz számukra szokatlan ez a fajta stílus.

– A kisebb korcsoportokban jelenleg miként folyik a munka a klubnál?

– Bíró Péter készíti fel az U13-as és U14-es együtteseket. Remek munkát végez, ami látszik az eredményeken is, hiszen a tizenhárom évesek vezetik régiójuk tabelláját. A tizennégy éveseknek még össze kell rázódniuk, reméljük, mire serdülőkorba lépnek, szereznek elegendő rutint. A tíz-tizenegy éveseket Mészáros Csaba irányítja, dinamikusan fejlődik a csapat és emellett bővül is, hiszen egyre többen kezdik el a kézilabdát ebben a korban. A mérkőzéseik élményszámba mennek, a szülők fantasztikus hangulatot teremtenek minden alkalommal, a fiatalok pedig egyre jobban kezdenek ráérezni a sportág „finomságaira”. A tavalyi évtől segít minket Terjéki Zoltán, akinek kettős szerepe van, hiszen egyrészt ő foglalkozik a legkisebbekkel, azaz a hét-nyolc évesekkel, próbálja őket bevezetni a kézilabda világába, másrészt pedig ő a klub erőnléti edzője.

– Infrastrukturális szempontból milyen a helyzetük, illetve milyen koncepció mentén halad az egyesület?

– Teremgondjaink vannak, több edzést szeretnénk tartani, de nincsen rá lehetőség, így is négy helyen vagyunk. A Tiszavirág Aréna az otthona a felnőttcsapatnak, a legkisebbek a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában edzenek, továbbá a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és a katasztrófavédelem tornacsarnokában dolgozunk. Kis lépésekkel haladunk előre, a legfontosabb, hogy minél több tehetséges gyereket neveljünk ki a szolnoki kézilabdának, ezzel egyetemben pedig az, hogy pár év múlva ők legyenek a húzóemberei a felnőttgárdának. Néhány éve még egy korosztályos csapattal indultunk, most pedig tizenegy versenyez hétről hétre, és szeretnénk a jövőben még ezt a számot is bővíteni.