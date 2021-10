A szünet után feljavult a MÁV, így otthon tartott egy pontot

Az NB II. 14. fordulójában a Szolnoki MÁV a Békéscsabát fogadta a Tiszaligeti Stadionban. Az első félidőben a vendégek szereztek vezetést, de a szünet után feljavult a hazai csapat, és kiharcolta a döntetlent.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal rejtélyes külföldi kapcsolatokat tart fönn

Kevés izgalmat hozott az első félidő a Tisza partján, amely végén megérdemelten vezettek a vendégek. Bár a Szolnoki MÁV birtokolta többet a labdát, s igyekezett veszélyeztetni, de a Békéscsaba nagyon zártan védekezett. Ráadásul az Előre gólra váltotta egyetlen nagy helyzetét, amihez kellett az is, hogy a hazai védelem a kapu előtti tömörülés közben ne figyeljen a kipattanóra a szögletnél – Fazekas László viszont éber volt, s a hálóba bombázott (0–1).

Bár Tóth László vállsérülése miatt egy kényszerű cserét már végre kellett hajtania Csábi József vezetőedzőnek, de a szünetben így is behozott két játékost a hazaiak trénere. Jót is tett a változtatás a pályaválasztónak, amely agilisabban és kreatívabban futballozott, s így hamar összejött az egyenlítés is számára Tóth Bence révén, aki hasonló helyzetben talált be, mint ahogy a vendéggól született (1–1).

Felélénkült a játék a gól után, több szolnoki helyzet is adódott, majd a hajrában már a csabaiak veszélyeztettek, de mivel Csáki Kálmán többször is bravúrral védett, maradt a döntetlen. A MÁV így öt, míg a Békéscsaba négy mérkőzés óta nyeretlen.

SZOLNOKI MÁV FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (0–1)

Szolnok, Tiszaligeti Stadion, 400 néző. Vezette: Takács János (Tőkés Róbert, Márkus Péter)

SZOLNOK: Csáki K. – Szabó A., Kovács O., Tóth B. – Tömösvári (Molnár R., 85.), Tisza K., Földi M. (Kónya M., 74.), Lakatos Cs. (Kurdics, a szünetben) – Rokszin, Vólent (Irmes, a szünetben), Tóth L. (Sipos Z., 39.). Vezetőedző: Csábi József

BÉKÉSCSABA: Czinanó – Fazekas L., Farkas M., Bora – Hodonicki, Nagy S. (Albert I., 74.), Szabó P. (Sipos G., 86.), Kitl M. – Máris (Ilyés T., 80.), Pantovics (Gránicz, 74.) – Lukács R. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerzők: Tóth B. (52.), ill. Fazekas L. (17.)

Mesterszemmel Csábi József: – Szerkezetet váltottunk a héten, és ez jól is sült el a mérkőzés elején, majd a semmiből gólt kaptunk. A szünetben változtattunk, sikerült egyenlítenünk, és ezt követően úgy éreztem, meg is nyerhetjük a meccset. A végén mindkét csapat belement az adok-kapokba, de egyik fél sem tudta eldönteni a találkozót.

Láza János (megbízott edző): – Az első félidő a terveink szerint alakult, meg is tudtuk szerezni a vezetést. Igyekeztünk a szünet után is ezt folytatni, de ellenfelünk játéka feljavult. A hajrában aztán volt három olyan helyzetünk, amivel eldönthettük volna a mérkőzést, emiatt úgy érzem, két pontot Szolnokon hagytunk.

További vasárnapi eredmények:

Kecskemét–III. Kerület 2–0, Siófok–Szeged 0–0, Soroksár–Budaörs 0–1, Győr–Budafok 1–0, Pécs–Nyíregyháza 6–1, Vasas–Dorog 5–0, Csákvár–Tiszakécske 0–1, Ajka–Szentlőrinc 3–1