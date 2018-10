A tehetségesek egyéni képzésére is nagy hangsúlyt fektetnek a JKSE-nél

Az első osztályban szereplő jászberényi férfi kosárlabdacsapat mögött az utánpótlás is jó kezekben van. A Lehel Kosársuli ügyvezető igazgatója, Hőgye István számolt be a korosztályos együttesek eredményeiről, illetve a célkitűzésekről.

– Mely korosztályokat versenyeztetik, és ezen csapatok hogyan szerepeltek az elmúlt évadban a bajnokságokban?

– A felnőtt NB I/A-s csapatunk okán kötelezően indítunk csapatokat az országos bajnokságokban, de emellett még több korosztályt is versenyeztetünk a különféle pontvadászatokban – kezdte mondandóját Hőgye István. – Összességében tizenhárom együttesünk van az U9-től kezdve egészen az U20-ig. A mini és kenguru korosztályokban megyei szinten folyamatosan az élmezőnyhöz tartozunk. A serdülők és a kadettek rendre eljutnak a regionális döntőkig, de egyelőre csak alkalmanként tudják felvenni a versenyt az akadémiákkal. Országos szinten ritkábban tudunk kiemelkedőt nyújtani, de azon dolgozunk, hogy minél sűrűbben odakerüljünk a legjobbak közé. Jelenleg két játékosunk van a felnőtt élvonalbeli csapatunkban – Cseh György és Szigedi Bence –, akik a JKSE utánpótlásában nevelkedtek.

– Megközelítőleg hány gyermek kosárlabdázik Jászberényben?

– Száznyolcvan utánpótláskorú fiatallal dolgozunk, de jelenleg is zajlanak a toborzások, és ennek köszönhetően az elkövetkező hónapokban vélhetően tudjuk majd növelni a tagságunkat. A környező településekről is sokan járnak, ők főként azok a diákok, akik jászberényi iskolában tanulnak, és az órák után jönnek hozzánk edzésre. Idén nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a közeli városokból, falvakból is minél több gyermeket bevonjunk a kosárlabda „vérkeringésébe” amellett, hogy Jászberényben más csapatsportokat, illetve a különféle küzdősportokat is sokan választják.

– Milyen infrastruktúra áll rendelkezésre, az iskolákkal milyen a kapcsolatuk?

– A TAO sportfejlesztési pályázataink keretében igyekszünk minden évben javítani az edzési és a versenyeztetési körülményeinket. Számos felújítási munkát végeztek el a program keretében a város tulajdonában lévő termeken, melyeket a kosarasaink mellett az iskolások és más sportágak képviselői is használnak. Igyekszünk évről évre szorosabbra fűzni a kapcsolatot az iskolákkal, jelenleg is tartunk foglalkozásokat testnevelésórák keretein belül. A „Palánta programnak” köszönhetően a kosárlabda oktatása mellett felszerelésekkel is támogatjuk az iskolai mozgáskoordinációs és készségfejlesztő tevékenységeket.

Idősebbek ellen is játszanak

Akadnak kimondottan ügyes játékosaink, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy újabb és újabb csiszolatlan gyémántokat fedezzünk fel – hangsúlyozta Hőgye István. Tíz-tizenkét gyermek külön egyéni képzéseket is kap, hogy biztosítva legyen számukra is a minél gyorsabb fejlődés lehetősége. Ezenfelül a legrátermettebbek – a szabályok értelmében – az egy korosztállyal idősebbek között is szerepelhetnek a bajnoki mérkőzéseken. A JKSE utánpótlásában Harkai Hunor szakmai vezetőn kívül kilenc edző dolgozik. Nagy előrelépésnek számít, hogy mostantól már a serdülő korosztálytól felfelé, csapatonként két edző foglalkozik a fiatalokkal, ezáltal dinamikusabb és összetettebb edzéseket tudnak tartani.