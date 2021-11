A tizenhárom mérkőzés óta veretlen Karcaghoz látogat a Tószeg

Az őszi szezon utolsó fordulójához érkezett a megyei első osztályú bajnokság, melynek rangadóján a listavezető Karcag a dobogó harmadik helyén álló Tószeget fogadja.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány módszerével próbál túlélni Karácsony Gergely

Vasárnap, 13.00 Karcag (1.)–Tószeg (3.)

Ugyan két dobogós csapat mérkőzik meg egymással vasárnap kora délután, de kijelenthető, hogy a szezon előtt teljesen más célkitűzést fogalmaztak meg a felek. Míg a Karcag kimondottan a bajnokság megnyerésére és ezzel együtt a feljutásra hajt, addig a Tószeg az idei idényt a csapatépítésre használja az új igazolásai, valamint a fiatal, saját nevelésű játékosainak a beépítésével. A házigazda törekvéseinek megfelelően vezeti is a tabellát, a vendégek jelenlegi dobogós helye pedig megsüvegelendő. Az elmúlt idényben két gól nélküli döntetlent játszottak egymással, ami most elég meglepő eredmény lenne.

A vendéglátó Karcag az egész mezőny legjobb gólkülönbségével rendelkezik, legutóbb a Szajol ellen nyert idegenben. A góllövőlista éllovasát, Szentmiklósi Dánielt is a soraikban tudhatják, aki jelenleg 20 találatnál jár a szezonban. Trénerük, Lu­dánsz­ki István a keret összes tagjára számíthat a rangadó előtt.

A tószegiek az előző fordulóban a Jászfényszarut győzték le, ráadásul a 33 lőtt és 20 kapott góljuk is masszív gárdáról árulkodik. A házi gólkirályuk a nyáron igazolt Gazdag Gyula, aki nyolcszor volt eddig eredményes. Rutinos edzőjük, Viola Kálmán három alapemberére, Kiss Balázsra, Szabó Attilára és Baranyi Dominikre betegség miatt nem számíthat a derbire készülve.

Mesterszemmel

Ludánszki István, a Karcag edzője:

– Információim szerint nagyon összeszedett társaság a tószegi, régóta együtt is játszanak. Csapatként lesz nehéz legyőzni őket, illetve a kontrajátékukra is oda kell majd figyelni, hiszen elöl gyors embereik vannak, így a labdavesztéseink számát kell majd csökkenteni, főleg a középpályán. Hazai környezetben csak a győzelem lebeghet a szemünk előtt, mert fontos lenne hatpontos előnnyel elvonulni a pihenőre, így a veretlenségi sorozatunk sem szakadna meg. Kevés gólra számítok a meccsen, hiszen mindkét együttes a biztonságra fog törekedni, és abból akar majd támadást építeni.

Viola Kálmán, a Tószeg edzője:

– Három alapemberem is kidőlt a sorból, így ez nyilván mindent felülírt, ráadásul pont most, amikor jó passzban vagyunk. Úgy érezzük, teljes kerettel bármi lehetne, ezért sajnálom a dolgot, de próbáljuk pótolni a hiányzókat. Természetesen így sem feltartott kézzel utazunk hozzájuk, figyelemmel kísértük a Karcagot, tudjuk, hogy a kispasszos játékot szeretik, ahogyan mi is. Mindent megteszünk, hogy minél jobban leszűkítsük a területeket. A gólkirály is úgy néz ki, hogy tőlük kerül ki, így őrá is készülünk. Kevés gólra számítok egyébként, mivel a védekezésünket is sikerült stabilizálni.

További párosítások

Szombat: Rákóczifalva–Tiszapüspöki, Kunszentmárton–Szajol, Jászfényszaru–Mezőtúr, Újszász–Kisújszállás, Tiszaföldvár–Jánoshida, 13.00.

Vasárnap: Kunhegyes–Jászárokszállás, 13.00.

Szabadnapos: Martfű.