A TVSE otthon, míg a JFC idegenben rajtol el

Vasárnap a harmadosztály küzdelmei is elrajtolnak. Megyénk szempontjából előrelépés, hogy immár két együttesünk is tagja a mezőnynek, hiszen a Jászberény mellett a Tiszafüred is az NB III. Keleti csoportjában vitézkedik. Mindkét gárdánk mérkőzése 17.30-kor kezdődik majd, a TVSE a Sényőt fogadja, míg a JFC Tiszaújvárosba látogat.

Jászberény A berényi csapat némileg átalakult a nyáron. Bár Ludasi Martin Kecskemétre igazolt, míg Miski Zoltán a Nyíregyháza kapusedzője lett, a többi meghatározó játékos maradt. Eközben rutinos labdarúgók érkeztek, többek között Bonica Sebastian a kapuba, Albert Ádám a középpályára, de az NB II.-es rutinnal rendelkező Hodgyai László és Lőrincz Attila is komoly erősítést jelent. Ami az edzőmeccseket illeti, a Jászberény kilencszer lépett pályára a felkészülés során, ezeken négyszer nyert, négyszer kikapott, míg egy alkalommal döntetlent játszott. – Úgy gondolom, amit terveztünk, azt elvégeztük – kezdte Német Gyula vezetőedző. – Sikerült úgy igazolnunk, hogy a tavalyi kerethez képest erősebbek lettünk. Nemcsak a kezdőnk elég az NB III.-hoz, négy-öt minőségi cserével is rendelkezünk. Nagyon várom a rajtot, és nemcsak a nyitány kapcsán, hanem az egész idényt tekintve bizakodó vagyok. A tréner arról is szót ejtett, hogy a keret véglegesnek tekinthető, valamint beszélt a klub célkitűzéséről is. – Az első ötben szeretnénk végezni, ami nem lehetetlen. Ami az első mérkőzést illeti, a Tiszaújváros masszív csapat, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk. Sajnos Fekete Márkra eltiltás, míg Borbás Martinra sérülés miatt nem számíthatok vasárnap. Tiszafüred A TVSE két év után tér vissza a harmadik vonalba, és első körben a bennmaradást tűzték ki célul az új idényre. – Konkrét helyezésről nem volt szó, a bennmaradást akarjuk kiharcolni – mondta lapunknak Dorcsák Zoltán, a TVSE edzője. – A felkészülés némileg vegyes képet mutat, de elvégeztük a munkát. Szeretnénk minél jobban rajtolni, de sajnos vannak sérültjeink: Szanku Kristóf, Kapitár Miklós, Sándor Bence és Szövetes Krisztián nem léphet pályára a Sényő ellen, illetve Csikós Lajos még az eltiltását tölti. Tíz játékos érkezett Tiszafüredre, többek között az éveken át az NB I.-ben futballozó, a válogatottban is kilencszer pályára lépő Mészáros Norbert, aki a védelmet irányítja majd. De mint Dorcsák Zoltán elmondta, a keret még nincs kész. A felkészülési meccseken a mérleg egyébként két győzelem, három döntetlen és két vereség volt. Meglátjuk, mire megy a Füred élesben a tavaly végül negyedikként záró Sényő ellen. Az első forduló párosítása Vasárnap: DVSC II.–DVTK II., 15.00, Tiszafüred–Sényő, Tiszaújváros–Jászberény, Mezőkövesd II.–Eger, Salgótarján–BVSC, Balassagyarmat–Putnok, Cegléd–Hatvan, Kisvárda II.–Füzesgyarmat, Sajóbábony–Gyöngyös, 17.30, Tiszakécske–Tállya, 19.00. Játékosmozgás a Jászberénynél Érkezett: Albert Ádám (Szolnoki MÁV), Aranyos Mózes (Dabas-Gyón), Bonica Sebastian (Maglód), Fekete Márk (Dunaharaszti), Fekete Olivér (Dunaharaszti), Gergely Péter (Gyöngyös), Hodgyai László (Csíkszereda), Lőrincz Attila (Veszprém), Torkos Attila (Dunaharaszti) Távozott: Balogh Bálint (Gödöllő), Borics Levente (Heves), Kovács Bence (?), Kovács Tamás (?), Ludasi Martin (Kecskemét), Miski Zoltán (visszavonult), Szabó Tamás (?) Játékosmozgás a Tiszafürednél Érkezett: Barna Viktor (DVSC II.), Csiki Norbert (Dabas), Csikós Lajos (Kisújszállás), Háda Zoltán (Kiskunhalas), Kalmár Ferenc (Tiszaföldvár), Lakatos Ki­rill (DEAC II.), Mészáros Norbert (DVSC II.), Sándor Bence (Cegléd), Szanku Kristóf (Lőrinci), Tóth Nándor (Mezőtúr), Vincze Patrik (Szajol) Távozott: Ábel Péter (Tiszaföldvár), Boros Ákos (Heves), Csábi Norbert (?), Farkas János (?), Fehér Zsolt (Békéscsaba II.), Ul­viczki Attila (visszavonult)