A vasiak örülhettek a Jászság fővárosában

A hatodik forduló zárómeccsén a hazai pályán szereplő jászberényi legénység óriási csatában vereséget szenvedett a Körmendtől.

A jászberényieknél most mutatkozott be a sérüléssel bajlódó Remon Nelson pótlására érkező, szintén amerikai kosaras, Damier Pitts. Az irányító az elmúlt szezonban a finn Kataja színeiben szerepelt, ahol többek között a Szolnoki Olajba nyáron igazoló Alex Murphy is a csapattársa volt.

A mérkőzés után azt mondta a 24 pontot szerző Pitts: – Hisznek bennem a csapattársaim és az edző, és ez nagyon sokat segített nekem. Korábban hallottam már a magyar ligáról, de nem tudtam, milyen itt a játék. Az első mérkőzésen nagyon jól éreztem magam, de sokat kell még együtt dolgoznunk, hogy eredményesek legyünk.

A mérkőzésről dióhéjban annyit, hogy a vasi piros-feketék szinte végig vezettek a mérkőzésen, de a jászberényiek ott loholtak a nyomukban. A végjáték óriási izgalmakat hozott a vendégek győztes dupláját TJ Price szerezte három másodperccel a lefújás előtt.

JP AUTO-JKSE – EGIS KÖRMEND 88–90 (20–21, 23–29, 21–23, 24–17)

Belvárosi Játékcsarnok, 600 néző. V.: Földházi, Ádám J., Lengyel.

JÁSZBERÉNY: PITTS 24/9, RAKICS 17/9, Coleman 14, ALEKSZANDROV 22/12, Pantelics 8. Csere: Cseh, Kerpel-Fronius B. 2, Czirbus 1, Brbaklics. Edző: Nikola Lazics.

KÖRMEND: McNeaill 6, PRICE 18, Bradford 15/3, HAMMONDS 20/6, Delas 11/3. Csere: Csorvási 7, FERENCZ 13/12, Németh Á. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

Nikola Lazics: – Az első félidőben nagyon sok hibát követtünk el, nagyon rosszul védekeztünk, és nem rajtunk múlt, hogy csak hét pont volt a hátrányunk.

– A másodikban sokkal több energiát mozgósítottunk, de ezúttal nyolcvannyolc pont sem bizonyult elégnek a győzelemhez. Voltak gondjaink hét közben, és az új irányítónk csapatba építéséhez is kell még idő.

Antonisz Konsztantinidesz: – Harminchét percen át a mi akaratunk érvényesült, és úgy érzem, megérdemelten nyertünk.