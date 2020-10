A végjátékban veszített az Olajbányász

Újabb rangadót játszott az Olajbányász csapata, méghozzá a Paks otthonában. Hiába álltak győzelemre a zárónegyedben a piros-feketék, izgalmas végjátékban a vendéglátók diadalmaskodtak.

Nem a legjobb előjelekkel indult az atomvárosba a szolnoki gárda, ugyanis Pallai Tamás után Roko Badzim is megsérült, így két emberük is hiányzott a rotációból. Ennek ellenére jól kezdték a mérkőzést, hiszen Rudner Gábor triplája után Angelo Warner duplája is célba ért. A folytatásban is jól és eredményesen játszott az Olaj csapata, amely már tíz ponttal is vezetett, de a Lóránt Péter vezényelte ASE a negyed végéig megfelezte a hátrányát, 16–21. A második negyedben is folytatódott az óriási csata. Volt, hogy a Paks felzárkózott egy pont távolságra, de Juhos Leventéék rendre rátettek egy lapáttal, a 17. percben hét ponttal is előrébb jártak, mint vendéglátóik. A nagyszünet előtt aztán megint faragott hátrányán a Paks, 28–33.

A fordulást követően is jobban játszott az Olaj ellenfelénél, minderre bizonyságul a 27. percben 36–46-os állást mutatott az eredményjelző. A vendéglátók nem adták fel és szívós mezőnymunkával fordítottak az álláson. A hajrában is folytatódott a felek közötti gigászi csata, 64–61 állásnál Marjan Cakarun ellen támadó hibát ítéltek a játékvezetők, majd Lóránt Péter eladta a labdát, amiből Pongó Máté ziccert dobott. Ám erre Justin Jackson egy zsákolással válaszolt, beállítva ezzel a 66–63-as hazai győzelmet.

– Beszélhetnénk sok mindenről, de a kicsivel szerencsésebb csapat győzött, vagyis mi, nüanszokon múlott a végkimenetel – értékelt a Nemzeti Sportnak Dzunics Braniszlav, a Paks edzője. – Megdolgoztunk a sikerért, a második negyed azonban katasztrofális volt a támadásunkat illetően, nem találtuk az átmeneti játékunkat. Ha így játszunk a továbbiakban, nem jutunk túl messzire. Védekezésben tudtuk kompenzálni a hibáinkat, harcoltunk, a végén megnyertük a lepattanócsatát, amivel az első félidőben gondjaink voltak.

Az Olajbányász edzője, Gasper Potocnik pedig ekképp nyilatkozott: – Sok energiával játszottunk, ahhoz képest, hogy sérülésekkel küzdünk és kisebb volt a rotációnk, kihoztuk magunkból, amit tudunk. A kemény védekezésünk is az egyik oka volt, hogy támadó oldalon nem bizonyultunk eléggé precíznek és alacsony dobószázalékot produkáltunk. Elfáradtak a srácok, ami rontott a pontosságon. Elismerésem a Paksnak, mi most már előre nézünk.

A Szolnoki Olaj csapata szerdán javíthat, amikor este hat órától a bajnoki címvédő szombathelyi Falco KC együttesét fogadják a Tiszaligeti Sportcsarnokban.

ATOMERŐMŰ SE – SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 66–63 (16–21, 12–12, 19–17, 19–13)

Paks, 250 néző. V: Kapitány, Praksch, Tóth C.

PAKS: CAPERS 14/3, Valerio-Bodon 2, SHEPARD 10, JACKSON 10, Lóránt 18/6

Csere: Eilingsfeld 3, Kovács Á. 2, Baker 4/3, Kis R. 3/3, Pupp

Edző: Dzunics Braniszlav

SZOLNOK: WARNER 12, Kovács P. 9, Rudner 5/3, Szubotics 10, CAKARUN 10

Csere: Pongó Máté 4, Taiwo, Zsíros 3/3, Juhos 7/3, Frank 3/3

Edző: Gasper Potocnik

Az eredmény alakulása: 2. perc: 0–5. 5. p.: 6–16. 10. p.: 16–21. 16. p.: 24–25. 17. p.: 24–31. 24. p.: 34–35. 27. p.: 36–46. 32. p.: 52–50. 35. p.: 55–57. 38. p.: 64–59

Kipontozódott: Rudner (34. p.)