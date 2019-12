A visszavágón is győztek, így elődöntős a Jászberény

Kettős győzelemmel jutott be a Magyar Kupa elődöntőjébe a Jászberényi Volleyball Team együttese, miután a negyeddöntő második meccsén is legyőzte a balatonfüredi Szent Benedek RA csapatát.

Igaz, nem extraligás, mégsem lebecsülendő ellenfél a Balatonfüred, amely vezeti az NB I. tabelláját. Az elődöntő első meccsét 3:0-ra nyerték a berényiek, mégsem mehettek biztosra a visszavágón.

A jászberényi klub honlapjának beszámolója szerint Tóth Eszter és Borsos Lili leütéseinek, vagy épp Ivana Bulajics ütéseinek és sáncolásának köszönhetően az elején a házigazdák szereztek vezetést. Ám a szervezetten játszó fürediek több jó leütést és sáncolást is bemutattak, így 6:9-es állásnál Makai Péter időkérésre kényszerült. Jessica Ventura leütésével és sáncolásával 15:15-nél végre utolérték ellenfelünket. A folytatásban Tóth és Ventura után Alisanova is eredményes tudott lenni, 20:16. Ám újabb fordulat következett be, mert 20:20-ra kiegyenlített a füredi csapat. A végjátékban azonban Ekatyerina Szilcsenkova szép megoldásaival megnyerte a szettet a Jászberény, (25:22).

A folytatásban sem lehetett nyugodt a berényi csapat, mert a Balaton-partiak ott loholtak a nyakukban. A játszma hajrája ismét szoros volt, hiszen előbb 19:18-ra, majd 21:19-re is felzárkóztak a fürediek, szerencsére Borsos Lili és Tóth Eszter is résen volt, és a hazaiak 25:21-gyel lezárták a játszmát. Ezzel az is eldőlt, hogy megnyerik a párharcot, és kupa elődön­tősök.

A harmadik szettben a vendéglátók végig kontrollálták a játékot. Makai edző Szerényi Grétát és Iga Piateket, Faragó Fannit és Mizsei Leilát is pályára küldte. A hazai hölgykoszorú 21:18-cal fejezte be a játszmát, és nem utolsósorban a mérkőzést is.

A négy között a Jászberény a címvédő Nyíregyházával, a bajnok Vasas az Újpesttel találkozik januárban. A bronzmérkőzést és a döntőt február második felében rendezik.

Jászberény VT – Szent Benedek RA 3:0 (22, 21, 18)

Jászberény: Alisanova 5, Szilcsenkova 15, Borsos L. 5, Ventura 15, Tóth E. 11, Bulajics 6. Csere: Radomszki. Piatek (liberók), Szerényi 2, Faragó, Mizsei. Vezetőedző: Makai Péter.

Szent Benedek RA: Dupont 14, N. Skorics 5, Jezerniczky 7, Facol 3, M. Skorics 6, Zen 7. Csere: Fáth (liberó), Vander Meer 1. Vezetőedző: Milodanovics Andrea.